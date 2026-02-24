Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
24. 2. 2026,
16.18

Torek, 24. 2. 2026, 16.18

Golob: Napad na profil na Instagramu resničen, izraženi dvomi pa morda nenaključni

Robert Golob | "Videl sem sezname, na teh seznamih slovenskih imen ni. Ko govorim o kibernetskem napadu, govorim izključno o napadu lažnih profilov zunaj države, iz tujine. Večina imen je iranskih, to ne pomeni, da so za njimi Iranci," je med drugim povedal premier Robert Golob. | Foto STA

"Videl sem sezname, na teh seznamih slovenskih imen ni. Ko govorim o kibernetskem napadu, govorim izključno o napadu lažnih profilov zunaj države, iz tujine. Večina imen je iranskih, to ne pomeni, da so za njimi Iranci," je med drugim povedal premier Robert Golob.

Foto: STA

Ob očitkih na družbenih omrežjih o neresničnosti napada na profil Svobode ter njenega predsednika in premierja Roberta Goloba na Instagramu je ta danes zatrdil, da je bil napad lažnih profilov iz tujine resničen. Na družbenih omrežjih gre po njegovih besedah za velik nesporazum. "Mogoče celo ni nastal naključno," je dodal.

Predsednik največje vladne stranke Robert Golob je tako danes znova spomnil, da so zadevo predali policiji in predstavnikom Mete, da jim ne bi zablokirali računov.

"To se je zgodilo srbski opoziciji, ko je bila podobno napadena. To je bila naša največja skrb in zaradi tega smo o tem tudi spregovorili v javnosti," je dejal v izjavi ob robu regijskega obiska vlade v osrednji Sloveniji.

Golob: Videl sem sezname, na teh seznamih slovenskih imen ni

Po novici konec minulega tedna o napadu lažnih profilov iz tujine na oba omenjena profila, pri čemer so za nekaj časa v največji vladni stranki profila zaklenili, so se sicer na družbenih omrežjih zvrstili očitki, da gre za lažen napad in da Svoboda tako onemogoča svoje kritike.

"Napad je zelo resničen in to ni moja teza"

"Videl sem sezname, na teh seznamih slovenskih imen ni. Ko govorim o kibernetskem napadu, govorim izključno o napadu lažnih profilov zunaj države, iz tujine. Večina imen je iranskih, to ne pomeni, da so za njimi Iranci. Jaz mislim, da gre tukaj za velik nesporazum na družbenih omrežjih, mogoče celo ni nastal naključno. Napad je pa zelo resničen in to ni moja teza," na to odgovarja Golob.

