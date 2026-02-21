Instagram profil premierja Goloba in Svobode tarča napada lažnih sledilcev

Uradna Instagram profila predsednika vlade Roberta Goloba in stranke Gibanje Svoboda sta bila v petek tarča koordiniranega in namernega napada lažnih sledilcev, so sporočili s premierjevega kabineta. Oba Instagram profila so zato upravljavci "zaklenili" oziroma ju nastavili kot zasebna.

V petek, okoli 14. ure, so na uradnem Instagram profilu predsednika vlade Roberta Goloba ter na uradnem Instagram profilu stranke Svoboda zaznali nenavadne aktivnosti. Profilu se je naenkrat pridružilo več tisoč novih sledilcev, izjemno se je povečalo tudi število komentarjev pod objavami. Kot je prvi poročal časnik Dnevnik, do prevzema profila in morebitnih lažnih objav ni prišlo.

Uporabniška imena profilov, ki so začela slediti Golobu in Svobodi, so bila zapisana z arabsko oziroma perzijsko pisavo, čeprav to samo po sebi ne pomeni, da lažni profili izvirajo iz Irana, so za omenjeni medij pojasnili poznavalci tematike.

Tarča enakega napada naj bi bil po poročanju Dnevnika pred 14 dnevi tudi Instagram profil podjetnika Joca Pečečnika.

Množično dodajanje lažnih profilov iz tujine sodi med tako imenovano neavtentično koordinirano delovanje (angleško coordinated inauthentic behavior). Upravljavci profil lahko zaščitijo tako, da ga "zaklenejo" oziroma nastavijo kot zasebnega.