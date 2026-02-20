Golob sporoča Janši: Taktika skrivanja tudi nazadnje ni delovala

Predsednik vlade Robert Golob je gostoval v predvolilnem soočenju na portalu N1, kamor je bil na mandatarski duel vabljen tudi predsednik SDS Janez Janša, ki pa se predvolilnega soočenja prvakov dveh največjih parlamentarnih strank ni udeležil in je povabilo zavrnil. "Moram reči, da me to ne preseneča. Njegova taktika skrivanja je bila jasna že v prejšnjem mandatu in tudi takrat ni delovala. Je pa to nekaj kar počnejo desni populisti povsod po svetu. Najlepši primer tega je naš sosed, predsednik madžarske vlade Viktor Orban, ki je enako kot Janez Janša v svojih kampanjah odklanjal soočenje z mediji in ne z nasprotniki. Boji se vseh medijev, zato ker se boji neprijetnih vprašanj," je o tem, zakaj se po njegovem mnenju predsednik SDS Janez Janša ni udeležil soočenja, povedal predsednik vlade.

Potem ko se predsednik SDS Janez Janša ni udeležil včerajšnjega prvega predvolilnega soočenja na TV Slovenija, ga ni bilo niti na soočenje, ki so ga pripravili na portalu N1. Predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba to ne preseneča: "Njegova taktika skrivanja je bila jasna že v prejšnjem mandatu in tudi takrat ni delovala."

Golob je ob tem spomnil, da je Orban, podobno kot predsednik SDS, odklanjal soočenja v medijih, ker se je bal neprijetnih vprašanj in temu dodal:

"Kam je orbanizacija pripeljala Madžarsko, pa vidimo vsi. Po vseh pokazateljih brez izjeme je Madžarska med najbolj revnimi državami v Evropi, pa ni bila vedno. In postala je država, v kateri nihče več zares ne vidi prihodnosti, če se ne bo nekaj radikalno spremenilo," je o primerjavi med trenutno madžarsko vlado in slovenskim modelom vladanja pod Janezom Janšo še povedal premier.

Golob: Orbanovi svetovalci so tisti, ki Janezu Janši svetujejo volilno taktiko

Premier Golob je za omenjeni medij dodal, da se veseli prihajajočih volitev na Madžarskem, ker ve, kako velik vpliv ima prijatelj Viktor Orban na Janeza Janšo. "Njegovi svetovalci so tisti, ki Janezu Janši svetujejo volilno taktiko. Računam, da bosta marca in aprila obe državi zadihali na polno, se rešili teh avtoritarcev enkrat za vedno in da bodo potem tudi takšne debate, kdo si kam upa, postale preteklost," je še povedal Golob.

Premier Golob prepričan, da se bosta z Janšo prej ali slej srečala

Predsednik vlade je v pogovoru dejal, da se bosta z Janšo prej ali slej srečala in soočila svoja mnenja, če ne prej v "zadnjem tednu". Dodal je, da je potrjeno tudi eno njuno soočenje v enem izmed podkastov. "Tako da prej ali slej ga bomo dobili ena na ena in takrat se bo tudi pokazala vsa razlika konceptov dveh Slovenij – na eni strani Slovenija, ki gradi in pelje v prihodnost, na drugi strani pa Slovenija, ki zna samo premlevati preteklost in vleči ljudi nazaj," je v pogovoru za omenjeni medij povedal premier Golob.

Spomnimo, Golob je v času kampanje potrdil štiri soočenja na različnih medijih in to objavil na družbenih omrežjih, Janša pa mu je na svojih profilih na družbenih omrežjih odgovoril, da ga na mandatarska soočenja na N1, na Planet TV in na POP TV ne bo, ker si Golob po njegovem mnenju domišlja, da lahko določa, kdo je medij. Janša je predlagal še, da se s predsednikom vlade Robertom Golobom lahko pomerita v Cankarjevem domu, na Gospodarskem razstavišču ali pa v Mariboru, kamor lahko vsak pripeljeta po dva novinarja po svoji izbiri, vprašanja pa bi lahko zastavljalo tudi občinstvo. Janša je dodal, da lahko takšno soočenje traja tudi štiri ure in da bodo na njem odgovorili na vsa vprašanja.