Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
20. 2. 2026,
18.15

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
parlamentarne volitve volitve Madžarska Slovenija Viktor Orban Gibanje Svoboda SDS Volitve 2026 Volitve 2026 soočenje Janez Janša Janez Janša Robert Golob Robert Golob

Petek, 20. 2. 2026, 18.15

33 minut

Golob sporoča Janši: Taktika skrivanja tudi nazadnje ni delovala

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Robert Golob | Foto Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Predsednik vlade Robert Golob je gostoval v predvolilnem soočenju na portalu N1, kamor je bil na mandatarski duel vabljen tudi predsednik SDS Janez Janša, ki pa se predvolilnega soočenja prvakov dveh največjih parlamentarnih strank ni udeležil in je povabilo zavrnil. "Moram reči, da me to ne preseneča. Njegova taktika skrivanja je bila jasna že v prejšnjem mandatu in tudi takrat ni delovala. Je pa to nekaj kar počnejo desni populisti povsod po svetu. Najlepši primer tega je naš sosed, predsednik madžarske vlade Viktor Orban, ki je enako kot Janez Janša v svojih kampanjah odklanjal soočenje z mediji in ne z nasprotniki. Boji se vseh medijev, zato ker se boji neprijetnih vprašanj," je o tem, zakaj se po njegovem mnenju predsednik SDS Janez Janša ni udeležil soočenja, povedal predsednik vlade.

Potem ko se predsednik SDS Janez Janša ni udeležil včerajšnjega prvega predvolilnega soočenja na TV Slovenija, ga ni bilo niti na soočenje, ki so ga pripravili na portalu N1. Predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba to ne preseneča: "Njegova taktika skrivanja je bila jasna že v prejšnjem mandatu in tudi takrat ni delovala."

Golob je ob tem spomnil, da je Orban, podobno kot predsednik SDS, odklanjal soočenja v medijih, ker se je bal neprijetnih vprašanj in temu dodal:

"Kam je orbanizacija pripeljala Madžarsko, pa vidimo vsi. Po vseh pokazateljih brez izjeme je Madžarska med najbolj revnimi državami v Evropi, pa ni bila vedno. In postala je država, v kateri nihče več zares ne vidi prihodnosti, če se ne bo nekaj radikalno spremenilo," je o primerjavi med trenutno madžarsko vlado in slovenskim modelom vladanja pod Janezom Janšo še povedal premier.

Soočenje
Novice Namesto argumentov odsotnost: Janša in Vrtovec nista stopila pred kamere

Golob: Orbanovi svetovalci so tisti, ki Janezu Janši svetujejo volilno taktiko

Premier Golob je za omenjeni medij dodal, da se veseli prihajajočih volitev na Madžarskem, ker ve, kako velik vpliv ima prijatelj Viktor Orban na Janeza Janšo. "Njegovi svetovalci so tisti, ki Janezu Janši svetujejo volilno taktiko. Računam, da bosta marca in aprila obe državi zadihali na polno, se rešili teh avtoritarcev enkrat za vedno in da bodo potem tudi takšne debate, kdo si kam upa, postale preteklost," je še povedal Golob.

Premier Golob prepričan, da se bosta z Janšo prej ali slej srečala

Predsednik vlade je v pogovoru dejal, da se bosta z Janšo prej ali slej srečala in soočila svoja mnenja, če ne prej v "zadnjem tednu". Dodal je, da je potrjeno tudi eno njuno soočenje v enem izmed podkastov. "Tako da prej ali slej ga bomo dobili ena na ena in takrat se bo tudi pokazala vsa razlika konceptov dveh Slovenij – na eni strani Slovenija, ki gradi in pelje v prihodnost, na drugi strani pa Slovenija, ki zna samo premlevati preteklost in vleči ljudi nazaj," je v pogovoru za omenjeni medij povedal premier Golob.

Spomnimo, Golob je v času kampanje potrdil štiri soočenja na različnih medijih in to objavil na družbenih omrežjih, Janša pa mu je na svojih profilih na družbenih omrežjih odgovoril, da ga na mandatarska soočenja na N1, na Planet TV in na POP TV ne bo, ker si Golob po njegovem mnenju domišlja, da lahko določa, kdo je medij. Janša je predlagal še, da se s predsednikom vlade Robertom Golobom lahko pomerita v Cankarjevem domu, na Gospodarskem razstavišču ali pa v Mariboru, kamor lahko vsak pripeljeta po dva novinarja po svoji izbiri, vprašanja pa bi lahko zastavljalo tudi občinstvo. Janša je dodal, da lahko takšno soočenje traja tudi štiri ure in da bodo na njem odgovorili na vsa vprašanja.

Robert Golob
Novice Golob: Imamo izjemne športnike, ki so nam navdih
Predsednik
Novice Prihaja iz Madžarske neprijetno sporočilo?
Orban Video
Novice Je šel Viktor Orban tokrat predaleč? "To, kar so storili, je ogabno!"
parlamentarne volitve volitve Madžarska Slovenija Viktor Orban Gibanje Svoboda SDS Volitve 2026 Volitve 2026 soočenje Janez Janša Janez Janša Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.