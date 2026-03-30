Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

30. 3. 2026,
15.44

8 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek
Ponedeljek, 30. 3. 2026, 15.44

8 minut

Luka Mesec: Nekateri očitno niso za narodno enotnost

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Mesec, Asta Vrečko | Glede razlik v programskih izhodiščih, ki jih zagovarjajo različne politične stranke, je Vrečko spomnila, da so bile v programih strank razlike tudi pred štirimi leti ob sestavljanju aktualne koalicije. | Foto STA

Glede razlik v programskih izhodiščih, ki jih zagovarjajo različne politične stranke, je Vrečko spomnila, da so bile v programih strank razlike tudi pred štirimi leti ob sestavljanju aktualne koalicije.

Foto: STA

V imenu skupne liste Levice in Vesne sta se pogovora s predsednico države Natašo Pirc Musar danes udeležila sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko. Vrečko je poudarila, da se zavedajo svoje odgovornosti in zaradi tega tudi konstruktivno pristopajo k vsem pogovorom, ki jih vodi relativni zmagovalec volitev.

Vrečko: To pove več o njih kot o nas

Na vprašanje, kako razumejo to, da jih nekatere stranke izključujejo iz koalicije narodne enotnosti, za katero si prizadeva Golob, je Mesec odvrnil, da očitno niso za narodno enotnost. "Gotovo to pove več o njih kot o nas," pa je dodala Vrečko.

"Mi nismo tisti, ki bomo državo potiskali na rob politične krize

Glede razlik v programskih izhodiščih, ki jih zagovarjajo različne politične stranke, je Vrečko spomnila, da so bile v programih strank razlike tudi pred štirimi leti ob sestavljanju aktualne koalicije. Poudarila je, da bodo iskali skupna izhodišča pri načelih in vrednotah. "Če zmorejo to tudi drugi, mi nismo tisti, ki bomo državo potiskali na rob politične krize," je dodala.

Po končanih neformalnih pogovorih s predsednico:

Golob: Bolj kot 46 glasov je pomembno sodelovanje vseh strank
Janša ob štetju glasovnic iz tujine napovedal prisotnost predstavnika SDS
Vrtovec o Resni.ci: Vse je mogoče
Matjaž Han o oblikovanju nove vlade: Čaka nas trnova pot
Anže Logar: Tega še ne bo tako kmalu konec
Stevanović: Janša in Golob znata šteti. Šteti pa je treba do 46.
 

Levica Volitve 2026 Volitve 2026 Asta Vrečko Luka Mesec
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.