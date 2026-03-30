Luka Mesec: Nekateri očitno niso za narodno enotnost

V imenu skupne liste Levice in Vesne sta se pogovora s predsednico države Natašo Pirc Musar danes udeležila sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko. Vrečko je poudarila, da se zavedajo svoje odgovornosti in zaradi tega tudi konstruktivno pristopajo k vsem pogovorom, ki jih vodi relativni zmagovalec volitev.

Vrečko: To pove več o njih kot o nas

Na vprašanje, kako razumejo to, da jih nekatere stranke izključujejo iz koalicije narodne enotnosti, za katero si prizadeva Golob, je Mesec odvrnil, da očitno niso za narodno enotnost. "Gotovo to pove več o njih kot o nas," pa je dodala Vrečko.

"Mi nismo tisti, ki bomo državo potiskali na rob politične krize

Glede razlik v programskih izhodiščih, ki jih zagovarjajo različne politične stranke, je Vrečko spomnila, da so bile v programih strank razlike tudi pred štirimi leti ob sestavljanju aktualne koalicije. Poudarila je, da bodo iskali skupna izhodišča pri načelih in vrednotah. "Če zmorejo to tudi drugi, mi nismo tisti, ki bomo državo potiskali na rob politične krize," je dodala.

