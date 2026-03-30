Stevanović: Janša in Golob znata šteti. Šteti pa je treba do 46.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po današnjem pogovoru s predsednico države Natašo Pirc Musar zatrdil, da bodo delali na tem, da Slovenijo rešijo "pred kakršnokoli nacionalno katastrofo na ta način, da bomo sodelovali in podpirali vse interventne zakone".

Stevanović: Šteti je treba do 46, brati pa naš program

O sestavi naslednje koalicije po njegovih trditvah danes ni bilo govora. Ob tem pa Stevanović meni, da sta Janša in Golob tako politično izkušena, da znata šteti in brati. Šteti je treba do 46, brati pa program stranke Resni.ca, je pojasnil.

Kot je dejal, je k Pirc Musar danes prišel tudi po nasvet, "kako zdržati vse te pritiske z leve in z desne strani v tem času". "Če gremo v koalicijo z enimi, bodo zamerili eni, če gremo z drugimi, bodo zamerili drugi, če gremo v opozicijo, bo vsak rekel, da se samo izogibamo odgovornosti," je opisal položaj, v katerem so se znašli. Pritiski se po njegovih besedah odvijajo tudi na druge poslanske skupine, sploh na tiste, pri katerih idejni vodje "niso izvoljeni v parlament in se jim poslanske skupine razsuvajo".

Ne vidijo se v možnih koalicijah, a "obstajajo druge možnosti"

Pred novim krogom pogovorov pri Golobu, ki bo predvidoma v sredo, po Stevanovićevih besedah predvsem iščejo skupna programska stičišča. "Dejstvo je, da se na določenih pozicijah lahko najdemo in da tudi vidim, da Golob popušča pri določenih zadevah, to sta predvsem boj proti korupciji in ustvarjanje ugodnega davčnega okolja," je pojasnil. Ne vidijo se v koaliciji ne z Golobom ne z Janšo, a obstajajo druge možnosti. Ljudem bi denimo želeli pokazati, kaj se da storiti kot konstruktivna opozicija.

Po končanih neformalnih pogovorih s predsednico:



