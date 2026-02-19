Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Četrtek,
19. 2. 2026,
14.24

propaganda Fidesz umetna inteligenca Peter Magyar Tisza Madžarska Viktor Orban

Je šel Viktor Orban tokrat predaleč? "To, kar so storili, je ogabno!"

Orban Video | Prizor iz videoposnetka, kjer vojaški poveljnik usmrti domnevne madžarske vojne ujetnike. | Foto Posnetek zaslona

Prizor iz videoposnetka, kjer vojaški poveljnik usmrti domnevne madžarske vojne ujetnike.

Foto: Posnetek zaslona

Madžarska stranka Fidesz, ki jo vodi Viktor Orban, je objavila brutalen propagandni predvolilni videoposnetek, ki naj bi prikazoval žalostno usodo madžarskih družin, če bo Fidesz izgubil prihajajoče parlamentarne volitve. Videoposnetek, ki sledi Orbanovi mantri, da bodo madžarski volivci 12. aprila odločali med vojno in mirom, je za ogabnega označil glavni Orbanov nasprotnik na volitvah, prvi mož stranke Tisza Peter Magyar.

Deklici brutalno umorijo očeta. Fidesz: To prihaja na Madžarsko, če nas ne izvolite!

Z umetno inteligenco ustvarjen videoposnetek, ki je bil objavljen na družbenem omrežju Facebook na profilu Fidesz Budapest, prikazuje deklico in njeno mamo, ki jima po licih polzijo solze, medtem ko se njun oče oziroma mož odpravi v vojno, nato pa ga med klečanjem v blatu s strelom v glavo usmrti domnevni poveljnik nasprotne vojske. 

Ob videoposnetku je pripis: "To je za zdaj nočna mora, Bruselj pa se pripravlja, da postane resničnost. Fidesz je zato prava izbira!"

Čustveno sporočilo videoposnetka se ujema z v zadnjem času zelo pogostimi opozorili Viktorja Orbana, da bo opozicijska desnosredinska stranka Tisza, če bo 12. aprila zmagala na madžarskih parlamentarnih volitvah – za zdaj jim glede na javnomnenjske raziskave kaže dobro (vir) –, Madžarsko zvlekla v vojno Ukrajine proti Rusiji.

V stranki Tisza medtem že dlje vztrajajo, da gre za lažne navedbe in da Madžarska pod njihovim vodstvom v Ukrajino ne bo pošiljala orožja, še manj pa vojakov. 

Magyar: To ni politika, to je brezdušna manipulacija

Vodja stranke Tisza Peter Magyar je videoposnetek, ki ga je objavila budimpeška veja Fidesza, označil za ogabnega.

"Fidesz je s tem videoposnetkom resnično prečkal vse meje. To, kar zdaj počnejo Viktor Orban in njegovi ljudje, je pomendralo vsa najosnovnejša človeška načela in moralne norme. Uporaba otrok, usmrtitev, strašenje – to ni politika, to je brezdušna manipulacija. Je neodpustljivo in nezaslišano," je na družbenem omrežju X zapisal Magyar in Fidesz pozval, naj nemudoma odstrani videoposnetek. 

Tega za zdaj še niso storili, Gergely Gulyas, šef Orbanovega kabineta, pa je v izjavi za javnost po poročanju tiskovne agencije Reuters dejal, da to, kar je mogoče videti v videoposnetku, odraža resnično dogajanje. Tega, da je videoposnetek ustvarjen z umetno inteligenco, medtem ni zanikal. 

propaganda Fidesz umetna inteligenca Peter Magyar Tisza Madžarska Viktor Orban
