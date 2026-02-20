Prihaja iz Madžarske neprijetno sporočilo?

Na letošnjih madžarskih volitvah, ki bodo 12. aprila, Viktorja Orbana in njegov Fidesz po javnomnenjskih anketah čaka najnevarnejši nasprotnik v zadnjih 16 letih – Peter Magyar in njegova stranka Tisza. Orban, izkušen in premeten politik, ki večinoma vedno najde formulo za uspeh na volitvah, skuša zmagati s podobno taktiko kot leta 2022, ko se je madžarskim volivcem predstavljal kot politik, ki bo Madžarsko obvaroval pred vojno z Rusijo. Toda ne glede na izid volitev je že zdaj jasno, da Madžarska pod Orbanovim vodstvom v zadnjih 16 letih ni dosegla nobenega izjemnega gospodarskega napredka v primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami, ampak je še vedno najmanj gospodarsko razvita država Višegrajske četverice. V zadnjih letih jo je na ravni EU po gospodarski razvitosti prehitela tudi Hrvaška, tako da je Madžarska zdaj tretja najmanj gospodarsko razvita članica EU. Za njo sta samo še Bolgarija in Romunija.

Od migrantske krize jeseni 2015 naprej je madžarski premier Viktor Orban postal ikona svetovne desnice. Izjemno priljubljen je tudi med Trumpovimi republikanci, ki imajo Orbanovo Madžarsko in njeno t. i. neliberalno demokracijo za ideološki zgled svojega projekta radikalne konservativne preobrazbe ZDA.

Trump: politična podpora, a za zdaj nič denarja za Orbana

Ne preseneča, da je ameriški zunanji minister Marco Rubio pred dnevi obiskal Budimpešto in pred volitvami podprl Orbana in njegovo konservativno stranko Fidesz. Orban bi od Trumpove administracije razen politične podpore želel tudi denarno pomoč (tako kot so lani Američani z napovedjo denarne pomoči Argentini podprle tamkajšnjega protrumpovskega libertarnega "šovmena" Javierja Mileia).

Toda predsednik ZDA Donald Trump za zdaj Madžarski še ni obljubil do 20 milijard dolarjev (skoraj 17,2 milijarde evrov) finančne pomoči. Kot je lani decembra povedal Trump, je za to pomoč prosil Orban, ko je lani novembra obiskal Belo hišo.

Ameriška denarna pomoč bi razkrila madžarski gospodarski neuspeh

Zakaj Trump – vsaj javno – noče dati denarja Madžarski? Razloga za to sta verjetno dva: v skladu s sloganom Najprej ZDA (America first) je Trump pred ameriškimi volivci vedno grajal ameriško dajanje denarja drugim državam (izjema je Izrael). V zadnjih letih je bila na njegovi tarči ameriška pomoč Ukrajini.

Donald Trump politično podpira Orbana, a mu za zdaj noče dati milijardne denarne pomoči, verjetno tudi zato ne, ker bi s tem svojim volivcem razkril, da Orbanova Madžarska ni tako močna država, kot jo predstavlja javnosti. Foto: Guliverimage

Drugi, še pomembnejši razlog je ta, da je ameriške volivce težko prepričevati, da mora biti Orbanova Madžarska zgled za konservativno preobrazbo ZDA, obenem pa bi z denarno pomočjo Budimpešti javno razkril, da Madžarska ni tako močna in uspešna država, kot jo republikanci predstavljajo ameriškim volivcem in davkoplačevalcem.

Madžarska med najmanj gospodarsko razvitimi članicami EU

Kajti Madžarska gospodarsko gledano ni ravno bleščeča zgodba. Prav tako ni mogoče trditi, da je Madžarska, potem ko je leta 2010 znova prišel na oblast Orban (prvič je bil premier med letoma 1998 in 2002) dosegla kakšen izreden uspeh v primerjavi z drugimi evropskimi državami.

Poglejmo podatke o realnem bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca, ki merijo gospodarsko razvitost posamezne države. Po podatkih Eurostata je imela Madžarska leta 2024 realni BDP na prebivalca v višini 16.190 evrov (preračunano iz madžarskih forintov).

Madžarsko v zadnjih letih prehitela Hrvaška

To pomeni, da je bila leta 2024 Madžarska tretja najmanj razvita članica EU. Manj gospodarsko razviti od nje sta samo Romunija (13.100 evrov) in Bolgarija (11.330 evrov). Še leta 2022 je bila Madžarska "le" četrta gospodarsko najmanj razvita članica, a jo je leta 2023 prehitela Hrvaška in to prednost obdržala tudi leta 2024. Hrvaška je imela leta 2024 realni BDP 17.060 evrov.

Znotraj EU 9,5-milijonska Madžarska predstavlja le 1,2 odstotka skupnega BDP povezave. Kljub temu je Orban s svojo politiko izsiljevalskih vetov v Bruslju Madžarsko naredil za politično silo, ki precej presega njeno realno gospodarsko in demografsko moč. A vprašanje je, koliko časa lahko Orban še ohranja ta razkorak med politično težo Madžarske in njeno realno močjo. Foto: Guliverimage

Madžarska je seveda tudi gospodarsko manj razvita od Slovenije (ta je imela po Eurostatu leta 2024 realni BDP na prebivalca 25.480 evrov) in svoje zahodne bogate sosede Avstrije (leta 2024 45.410 evrov). Tudi znotraj Višegrajske skupine Madžarska zaostaja tako za Poljsko (16.470 evrov), Slovaško (19.110 evrov) kot Češko (21.920 evrov).

Inflacija se dviga, rodnost pada kljub davčnim olajšavam

Madžarsko v zadnjih letih – tako kot druge članice EU – pesti inflacija. A ta je bila primerjalno gledana zelo visoka: leta 2023 je bila kar 17,1-odstotna, leto prej pa 14,6-odstotna. Nato je inflacija padla, a je še vedno visoka: 3,7-odstotna leta 2024 in 4,5-odstotna lani.

Na Madžarskem pada tudi rodnost, kar je še zlasti pomembna tema, ker Orban od leta 2019 veliko stavi na projekt zvišanja rodnosti z denarno pomočjo oziroma z velikimi davčnimi olajšavami za matere in družine z več otroki. Njegov zastavljeni cilj je bil, da do leta 2030 dvigne rodnost na 2,1 otroka na žensko. Ta cilj skoraj zagotovo ne bo uresničen.

Stopnje rodnosti v zadnjih letih

Stopnja rodnosti na Madžarskem se je v samo dveh letih znižala z 1,51 na 1,31 otroka na žensko leta 2025. Število rojstev se je močno zmanjšalo: z 85 tisoč leta 2023 na 72 tisoč leta 2025.

Potem ko je leta 2019 Orban napovedal ukrepe za dvig rodnosti, je ta poskočila, a nato spet začela upadati:

Hungary’s fertility rate fell from 1.51 to 1.31 in just two years. Births dropped sharply: from 85,000 in 2023 to 72,000 in 2025.#demography #population #fertility #Hungary pic.twitter.com/UEAdHSFto9 — Csaba G. Tóth (@TothGCsaba) January 30, 2026

Na družbenem omrežju X v zadnjih dneh dvigajo prah izjave slovaškega ekonomista Daniela Krala, ki zelo udriha po Madžarski: "Preverjanje dejstev: Življenjski standard na Madžarskem je zdrsnil na najnižjo raven v EU, gospodarstvo že leta stagnira, naložbe so se zmanjšale (Orban nagovarja Kitajsko, naj nadomesti sredstva EU), primanjkljaj je visok, javni dolg najvišji v regiji, kumulativna inflacija od leta 2021 najvišja v EU. Propad."

Factcheck: Hungary's standard of living slipped to the lowest in the EU, the economy is flat for years, investment collapsed (Orbán wooing China to replace EU funds), deficit is wide, public debt highest in the region, cumulative inflation since 2021 highest in EU. A basket case. https://t.co/wZNfcIomUf pic.twitter.com/uobKhQ9wV6 — Daniel Kral (@DanielKral1) February 17, 2026

Razblinjene iluzije orbanizma?

Pogled slovaškega ekonomista na stanje madžarskega gospodarstva je morda pretiran in preveč enostranski, kot mu očitajo njegovi kritiki, a dejstvo je, da se je iluzija, da orbanizem oziroma t. i. neliberalna demokracija s svojo ideološko podstatjo sama po sebi zagotavlja gospodarske uspehe, za zdaj razblinila.