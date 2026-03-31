Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
31. 3. 2026,
6.54

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
informativni izračun dohodnina FURS

Torek, 31. 3. 2026, 6.54

49 minut

Na pošto prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Dohodnina | Prvi sveženj bodo na pošto odpremili danes in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila. | Foto Metka Prezelj

Prvi sveženj bodo na pošto odpremili danes in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila.

Foto: Metka Prezelj

Finančna uprava RS (Furs) bo danes zavezancem po pošti na dom poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. V njem bodo izračuni za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka. Izračuni za preostale bodo sledili konec maja.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Furs na podlagi uradnih evidenc, ter podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki mu jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Prvi sveženj bodo na pošto odpremili danes in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila. Že danes pa bodo lahko svoj informativni izračun pogledali tisti, ki imajo na telefonu naloženo Fursovo aplikacijo eDavki.

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 29. maja. Istega dne bodo zavezanci iz prvega svežnja že prejeli morebiti preveč plačano dohodnino vrnjeno na svoje transakcijske račune, tri dni pozneje pa se jim bo iztekel tudi rok za doplačilo.

Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

