ZDA Kitajska

So ZDA v spopadu s Kitajsko napravile usodno napako?

Ši Džinping | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Kitajska je največji izzivalec ZDA za svetovno prevlado. Zdajšnji ameriški predsednik Donald Trump že od svojega prvega mandata skuša zavreti naraščanje kitajske moči s trgovinsko vojno, a mu Kitajske za zdaj ni uspelo spraviti na kolena. Medtem ko se Kitajska gospodarsko, tehnološko in vojaško vse bolj krepi, pa se ZDA odmikajo od temeljev, ki so omogočili vzpon zahodne civilizacije. Je to usodna napaka?

"Leta 2024 se je samo 24 odstotkov Američanov strinjalo z Darwinovo teorijo evolucije (torej da se je človeška vrsta razvila z evolucijo, op. p.), medtem ko je 37 odstotkov Američanov menilo, da je Zemljo ustvaril Bog pred nekaj tisočletji, 34 odstotkov pa jih je bilo prepričanih, da so svet in žive vrste na tem svetu nastale na podlagi inteligentnega načrta (torej so bile ustvarjene in se niso evolutivno razvile, kot pravi znanstvena teorija evolucije, op. p).

Če pa gledate hollywoodske filme, berete časopise, hodite na elitno univerzo ali delate v tehnološkem podjetju, bi pomislili, da je približno 99 odstotkov Američanov v prvi skupini. Ker elite sprejemajo darvinizem, je to edino stališče, ki ima dejanski kulturni vpliv."

Vir: Nathan Cofnas, članek Beating woke with facts and logic, objavljen na Cofnasovem računu na spletni platformi Substack.

Torej strogo gledano samo slaba četrtina Američanov sledi znanosti oziroma znanstveni teoriji, več kot sedemdeset odstotkov pa ne.

Racionalizem kot temelj sodobne zahodne civilizacije

Glede na to, da so bili temeljni pogoji za svetovno prevlado zahodne oziroma evropske civilizacije v 19. stoletju znanstvena revolucija, razsvetljenstvo in racionalizem (to so bili tudi temelji industrijske revolucije), se lahko vprašamo, ali lahko Zahod ohrani svojo svetovno prevlado, če se odmakne od znanosti in racionalizma?

