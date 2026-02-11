Orban svari: To je odkrita vojna napoved Madžarski

EU naj bi snovala načrt, po katerem bi Ukrajini že prihodnje leto omogočili delno članstvo v povezavi. Ker skušajo preprečiti morebitni veto Viktorja Orbana na sprejetje Ukrajine, naj bi načrt predvideval tudi možnost odvzema glasovalnih pravic Madžarski. Orban se je že odzval na novico in trdi, da je novi bruseljski načrt odkrita vojna napoved Madžarski. Več kot očitno je, da bo tudi letos Ukrajina glavna tema madžarskih volitev, ki bodo 12. aprila. Po dolgem času so to volitve, ki jih lahko Orban izgubi.

Na zadnjih madžarskih parlamentarnih volitvah, ki so bile 3. aprila, torej nekaj več kot mesec dni po začetku ruskega napada na Ukrajino 24. februarja 2022, je Viktor Orban s svojim Fideszom zmagal tudi zato, ker je velik del volivcev prepričal, da bi zmaga opozicije, ki je obljubljala izboljšanje odnosov z EU, Madžarsko potisnila v vojno z Rusijo. Volitve so izbira med vojno ali mirom, je pred volitvami leta 2022 madžarskim volivcem stalno govoril Orban.

Orban je blizu Moskvi in daleč od Kijeva

Orban je v zelo dobrih odnosih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, zaradi česar je celo dobil vzdevek Putinov trojanski konj v EU. V ozadju teh tesnih stikov je velika madžarska odvisnost od ruskih energentov in ideološka sorodnost (tako Orban kot Putin sta zagovornika t. i. neliberalne demokracije).

Na drugi strani odnosi med Orbanom, odkar je ta leta 2010 znova prišel na oblast, in Ukrajino niso dobri. Razlog za to je tudi Orbanovo nezadovoljstvo s politiko Kijeva do madžarske manjšine, ki živi na zahodu Ukrajine. Zanimivo pa je, da je Orban leta 2008, ko je bil v opoziciji, podprl članstvo Ukrajine v Natu.

Orban pred volitvami okrepil protiukrajinsko retoriko

V času ruske agresije na Ukrajino je Orbanova Madžarska v EU skušala čim bolj zavirati uvajanje sankcij proti Rusiji, Orban je tudi nenehno namigoval, da je za vojno v Ukrajino kriv Zahod. Madžarski premier je tudi velik nasprotnik vključitve Ukrajine v EU in Nato.

Orban da vedno jasno vedeti, da nima prijateljskih odnosov z Zelenskim. Tudi ta ne izbira vedno besed za Orbana. Foto: Guliverimage

Orban je pred letošnjimi volitvami – tudi zato, ker mu ankete napovedujejo poraz (po drugi strani pa je še nejasno, kako se bodo odločili za zdaj neopredeljeni volivci) – okrepil protiukrajinsko retoriko in Ukrajino pred dnevi razglasil za sovražnico Madžarske.

Orbanu grozi poraz na volitvah

Orban volivce med drugim prepričuje, da bi vstop Ukrajine v EU Madžarsko potegnil v vojno proti Rusiji. Volivcem obljublja, da bo v primeru zmage na volitvah to preprečil in ohranil madžarsko suverenost. Glavni cilj te predvolilne retorike je preprečiti zmago stranki Tisza, ki jo vodi nekdanji vplivni član Fidesza Peter Magyar.

Če so predvolilne ankete točne (nekatere stranki Tisza merijo več kot desetodstotno prednost pred Fideszom), Orbanu letos grozi velika nevarnost, da ga bodo volivci 12. aprila poslali v opozicijo (v opoziciji je bil med drugim med letoma 2002 in 2010, potem ko je bil prvič madžarski premier med letoma 1998 in 2002).

Orban proti načrtu Bruslja

Zato ne preseneča, da se je Orban hitro odzval na Politicov članek o domnevnem novem načrtu Bruslja za hitro vključitev Ukrajine v EU že leta 2027.

To je Orban danes zapisal na omrežju X: The Brusselian elite's official publication, Politico, has published Brussels’ and Kyiv’s latest war plan, the five-point Zelenskyy plan. They have decided that Ukraine will be admitted to the Union as early as 2027.



This new plan is an open declaration of war against Hungary.… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 11, 2026 "Uradna publikacija bruseljske elite Politico je objavila najnovejši vojni načrt Bruslja in Kijeva, načrt Zelenskega v petih točkah. Odločili so se, da bo Ukrajina sprejeta v Unijo že leta 2027. Ta novi načrt je odkrita napoved vojne Madžarski. Ne upoštevajo odločitve madžarskega ljudstva in so odločeni, da bodo madžarsko vlado odstranili z vsemi potrebnimi sredstvi. Želijo si, da bi na oblast prišla stranka Tisza, saj potem ne bi bilo več veta, ne bi bilo več odpora in ne bi se bilo treba izogniti njunemu konfliktu. Aprila letos jih morajo Madžari ustaviti na voliščih. Fidesz je edina sila, ki stoji med Madžarsko in bruseljsko oblastjo, in edino zagotovilo madžarske suverenosti."

Upanje, da se bo Orban poslovil z oblasti

Politico v svojem članku o hitrem sprejetju Ukrajine v EU velik del namenja tudi Orbanu, in sicer v povezavi z njegovim nasprotovanjem članstvu Kijeva v EU. Kot je za Politico dejal eden od visokih diplomatov EU, madžarski premier čuti globok odpor do Kijeva. "To je osebna stvar med Orbanom in Zelenskim. Gre za več kot le strateško ali taktično igro," zatrjuje neimenovani uradnik.

Po javnomnenjskih anketah pred madžarskimi volitvami vodi stranka Tisza, ki jo vodi nekdanji vplivni član Fidesza Peter Magyar. Orbana je pred volitvami podprl Donald Trump, v Budimpešto pa ga prihaja podpret ameriški zunanji minister Marco Rubio. Foto: Reuters

Nekateri v Bruslju stavijo na to, da se bo Orban kmalu poslovil z oblasti in da bo novi madžarski premier Peter Magyar spremenil madžarsko politiko do Ukrajine.

Bo Trump pritisnil na Orbana?

Če bo Orban zmagal na volitvah, po pisanju Politica zagovorniki hitre vključitve Ukrajine v EU stavijo na dve rešitvi. Prva je, da bi na Orbana pritisnil ameriški predsednik Donald Trump. Ta si namreč želi skleniti mirovni sporazum med Kijevom in Moskvo.

Ker je vstop Ukrajine v EU do leta 2027 zapisan v osnutku 20-točkovnega predloga za konec vojne, obstaja upanje, da bo Trump poklical Budimpešto, da bi sklenili dogovor. Trumpova administracija je že prej pritiskala na Orbana med pogajanji o paketih sankcij EU proti Moskvi, je Politicu dejal neki diplomat EU.

Zadnja rešilna bilka: odvzem glasovalnih pravic Madžarski

Druga, zadnja rešitev je, da se Madžarski začasno odvzamejo glasovalne pravice, tako da ne bo mogla preprečiti ukrajinskega članstva v EU. EU tega za zdaj še ne namerava storiti, saj predpostavlja, da bi to vplivalo na Orbanovo izvolitev, piše Politico.

Zanimivo je tudi, da v Budimpešto prihaja ameriški zunanji minister Marco Rubio. Po pisanju Politica je namen Rubievega obiska pred volitvami podpreti Orbana, ki ga je pretekli teden že podprl Trump. Madžarska je namreč v zadnjih letih postala zgled za republikance.