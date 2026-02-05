Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
21.45

Četrtek, 5. 2. 2026, 21.45

Trump pred volitvami na Madžarskem podprl Orbana

D.K., STA

Donald Trump in Viktor Orban | Viktorju Orbanu, ki je na oblasti neprekinjeno 16 let, se na volitvah napoveduje verjetno najbolj tesen volilni izid v zadnjem desetletju. | Foto Guliverimage

Viktorju Orbanu, ki je na oblasti neprekinjeno 16 let, se na volitvah napoveduje verjetno najbolj tesen volilni izid v zadnjem desetletju.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami na Madžarskem danes izrazil "polno podporo" madžarskemu premierju Viktorju Orbanu. Pohvalil ga je kot resnično močnega in vplivnega voditelja z izjemnimi rezultati.

"Viktor Orban je pravi prijatelj, borec in ZMAGOVALEC in ima mojo polno in absolutno podporo za ponovno izvolitev za madžarskega premierja - NIKOLI NE BO DOVOLIL, DA VELIKO MADŽARSKO LJUDSTVO PROPADE," je Donald Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Med drugim je Trump, ki je Viktorja Orbana novembra lani gostil v Beli hiši, poudaril, da je madžarski premier "resnično močan in vpliven voditelj z dokazanimi dosežki pri doseganju izjemnih rezultatov".

"Viktor trdo dela za zaščito Madžarske, rast gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje trgovine, preprečevanje nezakonitega priseljevanja" ter za zagotavljanje reda in spoštovanje zakonov, je med drugim zapisal Trump.

Orbanu, ki je na oblasti neprekinjeno 16 let, se na volitvah napoveduje verjetno najbolj tesen volilni izid v zadnjem desetletju, poroča portal Politico. Zaradi očitkov o nazadovanju demokracije, omejevanju svobode medijev in eroziji pravne države se Orban sooča z vse močnejšimi kritikami doma in v tujini.

Orban je januarja pred volitvami na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem so ga podprli številni evropski konservativni, populistični in skrajno desni voditelji in politiki. Med njimi so bili italijanska premierka Giorgia Meloni, izraelski premier Benjamin Netanjahu in vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen, pa tudi voditeljica skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel, srbski predsednik Aleksandar Vučić in argentinski predsednik Javier Milei.

