Vodja evropskih liberalcev Golobu: Janša in Orban morata biti poražena

Parlamentarne volitve v Sloveniji 22. marca bodo pomembne za obrambo evropskih vrednot, sta danes v izjavi za medije v Ljubljani poudarila premier Robert Golob in Valerie Hayer, vodja politične skupine liberalcev (Renew) v Evropskem parlamentu, katere del je tudi Gibanje Svoboda.

"Volitve v Sloveniji so ključen trenutek, da se pokaže Evropi, da se je treba upreti skrajno desni politiki," je poudarila Hayer. Dodala je, da morata biti zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa, predsednik SDS Janez Janša marca in madžarski premier Viktor Orban aprila, poražena. Gibanje Svoboda ima po njenih besedah priložnost, da doseže zmago za sodobne evropske vrednote.

Valerie Hayer Foto: STA

Golob pa je dejal, da Janšo in Orbana med drugim druži praktično enak pogled na evropske vrednote in ta pogled marsikoga v Evropi skrbi. "Po vseh informacijah, ki jih imam z evropskega vrha, bi bilo v Evropi neizmerno olajšanje, če bi se lahko politike razbijanja Evrope dokončno poslovile od nacionalnih vlad," je poudaril Golob.

Robert Golob Foto: STA

Premier je medije nagovoril po srečanju z vodjema Renew Hayer in socialistov (S&D) Iratxe Garcia Perez ter evropskimi komisarji za kohezijo in reforme Raffaelejem Fittom, komisarjem za obrambo in vesolje Andriusom Kubiliusom ter evropsko komisarko za širitev Marto Kos.

"Imeli smo izjemno živahno razpravo, predvsem o strateški avtonomiji Evrope in konkurenčnosti našega gospodarstva kot temelju, na katerem lahko gradimo strateško avtonomijo," je pojasnil Golob. Ocenil je, da je šlo za zelo pozitivno in informativno razpravo o tem, kam mora iti Evropa, in dodal, da gre včasih mogoče prepočasi. Menil je še, da je bil to "odličen uvod" v vrh EU o konkretnih ukrepih za izboljšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, ki bo prihodnji teden.

Zajtrka s premierjem pa se ni udeležil vodja politične skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki je prav tako na obisku v Ljubljani. Kot je pred zajtrkom pojasnil novinarjem, ga je vabilo presenetilo, ker je slovenski premier "pomešal strankarske in vladne dejavnosti". Golob je v odzivu dejal, da verjame v povezovanje vseh za napredek, zato je povabil vse evropske komisarje in vse vodje političnih skupin, ki so na obisku v Sloveniji.

Valerie Hayer in Robert Golob Foto: STA