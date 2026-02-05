Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

5. 2. 2026,
Četrtek, 5. 2. 2026, 6.14

Vlada na Koroškem o obnovi po poplavah in razmerah v regijskem zdravstvu

Na. R., STA

Sledili bodo obiski po terenu, kjer se bodo predstavniki vlade med drugim seznanili s potekom obnove po poplavah in razmerami v regijskem zdravstvu.

Sledili bodo obiski po terenu, kjer se bodo predstavniki vlade med drugim seznanili s potekom obnove po poplavah in razmerami v regijskem zdravstvu.

Foto: STA

Vlada bo danes obiskala Koroško. Najprej bo na terenski seji v dvorcu Bukovje predvidoma obravnavala program ukrepov razvojnih spodbud in predlog, da se 5. marec razglasi za nacionalni dan branja.

Vlada se bo na dopoldanski seji po napovedih seznanila tudi z idejno zasnovo Doma slovenskega športa, vključno z muzejem športa.

V ospredju terenskega obiska vlade, ki bo sledil seji, pa je seznanitev s potekom obnove po poplavah, ki so regijo prizadele avgusta 2023. Nekatera dela na terenu si bo na območju Dravograda in Raven na Koroškem skupaj s predsednikom vlade Robertom Golobom ogledala tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos.

Za odpravo posledic naravnih nesreč so koroške občine po poplavah prejele 162 milijonov evrov iz predplačil in rednih programov, iz katerih je bilo financiranih 141 projektov, ki so večinoma zajemali obnove in ureditve cest, sanacije plazov in postavitve novih mostov. Za letos je za koroške občine odprtih še več kot 76 projektov v skupni višini skoraj sto milijonov evrov, kažejo podatki ministrstva za naravne vire in prostor.

V zvezi z ukrepi po poplavah si regija precej obeta tudi od programa ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov, ki so ga na podlagi 99. člena zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev dlje časa pripravljali na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Prav na današnji terenski seji vlade je predvidena obravnava tega programa.

Poudarek na zdravstvu

Na terenskem obisku se bo vlada seznanila tudi z razmerami v regijskem zdravstvu. Premier bo obiskal slovenjgraško bolnišnico, kjer bodo za tem na sestanku govorili tudi o zdravstvenih regijah. Predvideni pa so tudi sestanki predstavnikov ministrstva za zdravje z nekaterimi zdravstvenimi domovi.

Ministri in državni sekretarji bodo glede na svoja področja dela obiskali več institucij v regiji in podjetij, med drugim bosta ministra Luka Mesec in Bojan Kumer obiskala največje jeklarsko podjetje v regiji, Sij Metal Ravne. Golobova vlada bo svoj drugi obisk Koroške v mandatu pozno popoldne sklenila na pogovoru s predstavniki gospodarstva in župani v Slovenj Gradcu.

