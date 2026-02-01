Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
9.46

Osveženo pred

34 minut

Nedelja, 1. 2. 2026, 9.46

34 minut

Slovenija podpira kandidaturo ICJ za Nobelovo nagrado za mir

Mednarodno sodišče Haag (ICJ) | Pobuda za nominacijo ICJ sicer izhaja iz strokovnih krogov oziroma iz civilnodružbene in strokovno iniciative, ki jo vodi Alain Pellet. | Foto Shutterstock

Pobuda za nominacijo ICJ sicer izhaja iz strokovnih krogov oziroma iz civilnodružbene in strokovno iniciative, ki jo vodi Alain Pellet.

Foto: Shutterstock

Slovenija podpira kandidaturo Meddržavnega sodišča v Haagu (ICJ) za Nobelovo nagrado za mir za leto 2026, je sporočila vlada, ki meni, da podpora kandidaturi posredno prispeva tudi k utrditvi ugleda Slovenije kot zagovornice mednarodnega prava.

"Podpora nominacije posredno predstavlja tudi utrditev ugleda Slovenije kot dosledne zagovornice mednarodnega prava in države, ki prepoznava mednarodno pravosodje kot temelj trajnega miru," je sporočila vlada in navedla, da nominacijo ICJ podpirajo tako premier Robert Golob kot predsednica republike Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Premier nominacijo podpira z velikim ponosom

Pobuda za nominacijo ICJ sicer izhaja iz strokovnih krogov oziroma iz civilnodružbene in strokovno iniciative, ki jo vodi Alain Pellet, eden najuglednejših strokovnjakov za mednarodno pravo in dolgoletni član Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo. Med podporniki pobude je več kot sto posameznikov, med drugim ministri, člani vlad, akademiki, sodniki mednarodnih sodišč in predstavniki organizacij, ki so prejemnice Nobelove nagrade za mir, kar po mnenju vlade pobudi daje "izjemno strokovno težo".

Premier Golob je na omrežju X objavil, da nominacijo ICJ podpira z velikim ponosom. "Podpora pomeni še dodatno in pomembno potrditev politike, ki temelji na zagovarjanju vladavine prava, spoštovanju človekovih pravic in krepitvi multilateralizma. Nobelova nagrada za mir bi pomenila zelo zasluženo priznanje ključne vloge sodišča v prizadevanjih za svetovni mir," je dejal.

Ministrica Fajon pa je na omrežju X zapisala, da je podpora nominaciji ICJ "še en dokaz doslednega zagovarjanja mednarodnega prava s strani Slovenije".

Nobelova nagrada za mir Tanja Fajon Nataša Pirc Musar Robert Golob Robert Golob Slovenija
