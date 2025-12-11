Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Hladna prha za Orbana

Viktor Orban | Donald Trump zanika, da je Viktorju Orbanu novembra letos obljubil milijardno ameriško pomoč. | Foto Guliverimage

Donald Trump zanika, da je Viktorju Orbanu novembra letos obljubil milijardno ameriško pomoč.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da Madžarski še ni obljubil do 20 milijard dolarjev (skoraj 17,2 milijarde evrov) finančne pomoči. Po njegovih besedah je madžarski premier Viktor Orban zagotovo spraševal za denarno pomoč.

ZDA so pred argentinskimi volitvami oktobra letos Argentini obljubile več deset milijard dolarjev finančne pomoči. Pogoj za to je bil, da argentinski volivci podprejo stranko predsednika Javierja Mileija. Ta poteza se je argentinskemu predsedniku, ki je politični zaveznik Donalda Trumpa, obrestovala, saj je njegova stranka zmagala.

Tudi Orban bi rad ameriške milijarde

Podobno je tudi Viktor Orban, ki ga redne parlamentarne volitve čakajo aprila prihodnje leto, sredi novembra letos ob obisku Bele hiše prosil za ameriško denarno pomoč.

Po srečanju s Trumpom je Orban svoji delegaciji povedal, da lahko Madžarska zdaj računa na ameriški finančni ščit v primeru špekulativnega ali političnega napada iz tujine. Kot piše švicarski medij Watson, so o tem poročali tudi madžarski mediji, ki so blizu madžarski vladi.

Trump postavi Orbana na laž

Nekaj ​​dni pozneje je Orban v intervjuju za madžarsko televizijsko postajo ATV omenil tudi zneske, za katere upa, da jih bo prejel od ZDA. Ko ga je novinar vprašal, ali obstaja zgornja meja tega zneska, je Orban odgovoril: "Je ni, vendar ni treba veliko domišljije, da bi jo ugotovili. Znesek, ki ga potrebujemo za stabilnost, je od deset do 20 milijard dolarjev ali evrov, kar z ameriškega vidika ni pomemben znesek."

Orban, ki ga aprila prihodnje leto čaka volilni spopad z zelo nevarnim izzivalcem Petrom Magyarjem, upa, da bo zmagal tudi s pomočjo ameriških milijard. | Foto: Guliverimage Orban, ki ga aprila prihodnje leto čaka volilni spopad z zelo nevarnim izzivalcem Petrom Magyarjem, upa, da bo zmagal tudi s pomočjo ameriških milijard. Foto: Guliverimage

V intervjuju za medij Politico je Trump zdaj zanikal, da bi Orbanu že zagotovil ameriško finančno pomoč za Madžarsko.

Ameriška izjema za Madžarsko

V intervjuju je Trump pozval k razumevanju madžarskega položaja: država nima dostopa do morja, zato ladje, ki prevažajo energente, ne morejo pristati na Madžarskem. Trump je zato Orbanovi Madžarski, ki velja za ruskega trojanskega konja v EU, dovolil, da kljub ameriškim sankcijam še eno leto uvaža energijo iz Rusije.

Podobno kot Madžarska tudi nekatere druge evropske države, kot so Švica, Avstrija, Češka, Slovaška ali Srbija, nimajo neposrednega dostopa do odprtega morja, a niso dobile uradnega Trumpovega odpustka.

