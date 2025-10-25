Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sobota,
25. 10. 2025,
14.58

Sobota, 25. 10. 2025, 14.58

9 minut

Slaba novica za Orbana: srečanje Trump, Putin in Zelenski v Alpah? To je znano.

A. Ž.

Volodomir Zelenski Donald Trump Vladimir Putin | Viktor Orban si želi pred madžarskimi volitvami organizirati srečanje Trumpa in Putina, da bi se predstavil kot politik z velikim mednarodnim ugledom. Toda zdaj je Davos ponudil še več: organizacijo srečanja Trumpa, Putina in Zelenskega ob robu Svetovnega gospodarskega foruma, ki bo januarja prihodnje leto. | Foto Guliverimage

Viktor Orban si želi pred madžarskimi volitvami organizirati srečanje Trumpa in Putina, da bi se predstavil kot politik z velikim mednarodnim ugledom. Toda zdaj je Davos ponudil še več: organizacijo srečanja Trumpa, Putina in Zelenskega ob robu Svetovnega gospodarskega foruma, ki bo januarja prihodnje leto.

Foto: Guliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin naj bi se srečala v Budimpešti. To srečanje je še pod vprašajem, zdaj pa je iz Švice prišla novica, da v Davosu prihodnje leto načrtujejo srečanje Trumpa, Putina in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Donald Trump se je že sam povabil na Svetovni gospodarski forum v Davosu, v Švici pa naj bi bil januarja prihodnje leto tudi Volodimir Zelenski. Zdaj si v Davosu želijo še udeležbo Vladimirja Putina.

Imuniteta za Putina?

Trumpov dolgoletni znanec Larry Fink, novi sopredsednik upravnega odbora fundacije WEF, naj bi po poročanju prepričal šefa Kremlja, da se udeleži Davosa, poroča švicarski medij Schweiz am Wochenende.

Vendar pa je za Putinom izdan mednarodni nalog za prijetje, zaradi česar je morebiten obisk Švice potencialno eksploziven. Tako WEF kot politični krogi so že izjavili, da bi lahko odpravili prepovedi vstopa. Po poročanju Schweiz am Wochenende je švicarski zunanji minister Ignazio Cassis dejal, da bi Putin za takšno srečanje lahko dobil imuniteto.

