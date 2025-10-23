Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Četrtek,
23. 10. 2025,
20.39

Četrtek, 23. 10. 2025, 20.39

55 minut

Putinova tesna sodelavka razkrila podrobnosti množičnih ugrabitev

A. Ž.

Marija Lvova-Belova je v Mariupolu ugrabila 15-letnega ukrajinskega dečka z imenom Filip. Zdaj je o njem spregovorila za rusko televizijsko oddajo.

Marija Lvova-Belova je v Mariupolu ugrabila 15-letnega ukrajinskega dečka z imenom Filip. Zdaj je o njem spregovorila za rusko televizijsko oddajo.

Foto: Guliverimage

Ruska komisarka za pravice otrok Marija Lvova-Belova, ki jo Mednarodno kazensko sodišče išče (ICC) zaradi ugrabitve ukrajinskih otrok, je razkrila nove podrobnosti o ugrabitvi ukrajinskega dečka iz Mariupola, za katerega je pozneje trdila, da ga je posvojila.

Marca 2023 je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje tako za Marijo Lvovo-Belovo kot za ruskega predsednika Vladimirja Putina. Obtožena sta nezakonite deportacije in premestitve otrok z okupiranih območij Ukrajine v Rusijo. Kremelj je obtožbe zavrnil kot politično motivirane.

Lvova-Belova sama razkrila podrobnosti ugrabitve

Lvova-Belova je tako postala druga ženska v zgodovini, za katero je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje.

Marija Čašilova
Novice "Imam občutek krivde. Bila sem v postelji z rusko vohunko."

V nedavnem intervjuju v ruski pogovorni oddaji Smotri i dumaj (sl. Poglej in pomisli) je Lvova-Belova opisala, kako je "sprejela" 15-letnega fanta po imenu Filip iz Mariupola, mesta, ki ga je Rusija porušila in okupirala na začetku vojne, piše ukrajinski medij Kyiv Independent.

Rusifikacija ukrajinskega najstnika

Dejala je, da Filip ni hotel iti v Rusijo in da ji je rekel, da mu gresta Moskva in Rusija na živce. Lvova-Belova zdaj trdi, da ji je ga vendarle uspelo prevzgojiti.

Zaradi ugrabitev ukrajinskih otrok je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za aretacijo tako za Vladimirja Putina kot za njegovo komisarko za otrokove pravice Marijo Lvovo-Belovo. | Foto: Reuters Zaradi ugrabitev ukrajinskih otrok je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za aretacijo tako za Vladimirja Putina kot za njegovo komisarko za otrokove pravice Marijo Lvovo-Belovo. Foto: Reuters

Lvova-Belova je Filipa spoznala v Mariupolu in to opisala kot del svojih humanitarnih potovanj v okupirani Donbas, kjer je po lastnih besedah pomagala evakuirati otroke.

Lvova-Belova: Petje ukrajinskih pesmi je provokacija

V televizijski oddaji je povedala, da je fant resno zapletel družinsko vzdušje (Lvova-Belova ima pet bioloških in 18 posvojenih otrok), saj je prišel s posttravmatskim stresom in negativnim odnosom do Rusije.

Striptizeta
Novice Ruska striptizeta razkriva: To počnejo ruski vojaki

"Rekel je: 'Nočem živeti v Rusiji. Ljubim Ukrajino.' Ves čas je pel ukrajinske pesmi. Rekla sem mu: 'Ali me poskušaš provocirati s petjem v ukrajinščini? Saj smo (Rusi in Ukrajinci, op. p.) bratska naroda,'" je dejala Putinova tesna sodelavka.

Lvova-Belova nejevoljna, ker je Filip bral ukrajinske medije

Trdila je, da Filipova sovražnost izvira iz protiruske propagande v šolah v Mariupolu, in opisala, kako ga je poskušala prevzgojiti.

Lvova-Belova je Filipa ugrabila v Mariupolu, ukrajinskem mestu, ki so ga Rusi zasedli in pri tem precej uničili že na začetku agresije na Ukrajino. | Foto: Twitter/Daily Loud Lvova-Belova je Filipa ugrabila v Mariupolu, ukrajinskem mestu, ki so ga Rusi zasedli in pri tem precej uničili že na začetku agresije na Ukrajino. Foto: Twitter/Daily Loud

"Zgodila se je prelomnica. Medtem ko je že živel z mojo družino v Moskvi, je nenehno bral proukrajinske spletne strani. Rekla sem mu: 'Poslušaj, zdaj si v Rusiji, spremeniti moraš svoj odnos.' Rekel je: 'Vedno jih berem.' Jaz pa sem rekla: 'Sin, vsaj zaradi mene.' Tako sva poskušala malo po malo."

Samopriznanje Lvove-Belove

Ko jo je novinarka vprašala, zakaj ga je sprejela, če ni hotel živeti v Rusiji, je Lvova-Belova odvrnila: "To so samo najstniške muhe."

Kot piše Kyiv Independent, z zgodbo o ugrabitvi Filipa Lvova-Belova dejansko potrjuje dejanje, zaradi katerega jo iščejo zaradi vojnih zločinov – odvzem otroka z okupiranega ozemlja in preoblikovanje njegove identitete, da bi ustrezala ruski propagandi.

