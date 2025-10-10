Prva dama Melania Trump je v petek sporočila, da sta z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom imela "odprt komunikacijski kanal" glede otrok, ki jih je prizadela rusko-ukrajinska vojna. "Dogovorila sva se za sodelovanje v korist vseh ljudi, vpletenih v to vojno," je dejala v kratkem nagovoru iz velike avle Bele hiše. "Pravzaprav se je osem otrok v zadnjih 24 urah ponovno združilo s svojimi družinami," je dodala.

Prva dama je Putinu napisala pismo, v katerem je zapisala, da je čas za zaščito otrok, ki jih je prizadela dolgoletna vojna. Pismo je ameriški predsednik Donald Trump osebno izročil Putinu na Aljaski, kjer sta se srečala avgusta. "Odkar je predsednik Putin avgusta lani prejel moje pismo, se je veliko zgodilo. Od takrat imava s predsednikom Putinom odprt kanal komunikacije glede blaginje teh otrok," je dejala.

Povedala je, da je prejela pisni odgovor. "Odgovoril je pisno, pokazal je pripravljenost za neposredno sodelovanje z mano in orisal podrobnosti o ukrajinskih otrocih, ki prebivajo v Rusiji," je dejala v petek.

Dodala je, da so v teku načrti za vrnitev še več otrok družinam. Foto: Reuters

V teku načrti za vrnitev še več otrok družinam

Povedala je tudi, da njen predstavnik neposredno sodeluje s Putinovo ekipo pri ponovni združitvi otrok, ločenih od družin. "Rusija je pokazala pripravljenost razkriti objektivne in podrobne informacije, ki odražajo trenutne razmere," je dejala. Prva dama je tudi dejala, da je prejela "podrobno poročilo" o osmih otrocih, ki so bili ponovno združeni z družinami.

Dodala je, da so v teku načrti za vrnitev še več otrok družinam. "Otrokova duša ne pozna meja, zastav. Za naše otroke moramo zagotoviti prihodnost, ki je bogata s potencialom, varna in polna svobodne volje. Svet, kjer se bodo sanje uresničile, namesto da bi zbledele v vojni," je sklenila.