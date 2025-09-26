Napeto med Trumpom in Melanio: sta se zakonca prepirala? #foto

Kamere so posnele, kot se zdi, napet pogovor med ameriško prvo damo in predsednikom Donaldom Trumpom.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump so kamere ujele med pogovorom v predsedniškem helikopterju Marine One, ko sta se vrnila z zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku.

Iz posnetkov je razvidno, kako zakonca Trump sedita drug nasproti drugega in se pogovarjata. Trump ženi v nekem trenutku zažuga s prstom, medtem ko ona zmajuje z glavo.

Glede na telesno govorico predsednika in prve dame zdaj javnost ugiba, ali sta se se zakonca Trump prepirala.

Foto: Profimedia

Trump in Melania sta potem z roko v roki izstopila iz helikopterja in se sprehodila do Bele hiše. Foto: Profimedia

Njun obisk New Yorka so zaznamovale številne nevšečnosti. Ob prihodu na sedež Združenih narodov so se pokvarile tekoče stopnice, zaradi česar sta se morala zakonca Trump v drugo nadstropje sprehoditi. A to še ni vse. Med Trumpovim nagovorom na zasedanju Generalne skupščine ZN ni delal teleprompter, prav tako je imel težave s slabim zvokom. Trump je kasneje zapisal, da gre za sabotažo, in OZN obtožil, da so želeli ponižati predsedniški par.