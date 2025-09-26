Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
26. 9. 2025,
13.41

Osveženo pred

3 minute

Melania Trump Donald Trump

Petek, 26. 9. 2025, 13.41

3 minute

Napeto med Trumpom in Melanio: sta se zakonca prepirala? #foto

Avtor:
R. K.

Donald Trump, Melania Trump | Predsedniški helikopter je pristal na trati pred Belo hišo. Takrat so snemalci in fotografi ujeli Melanio in Donalda Trumpa, kako o nečem vneto razpravljata. Mnogi se zdaj sprašujejo, ali se je med zakoncema vnel prepir. | Foto Profimedia

Predsedniški helikopter je pristal na trati pred Belo hišo. Takrat so snemalci in fotografi ujeli Melanio in Donalda Trumpa, kako o nečem vneto razpravljata. Mnogi se zdaj sprašujejo, ali se je med zakoncema vnel prepir.

Foto: Profimedia

Kamere so posnele, kot se zdi, napet pogovor med ameriško prvo damo in predsednikom Donaldom Trumpom.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa in prvo damo Melanio Trump so kamere ujele med pogovorom v predsedniškem helikopterju Marine One, ko sta se vrnila z zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. 

Iz posnetkov je razvidno, kako zakonca Trump sedita drug nasproti drugega in se pogovarjata. Trump ženi v nekem trenutku zažuga s prstom, medtem ko ona zmajuje z glavo.

Glede na telesno govorico predsednika in prve dame zdaj javnost ugiba, ali sta se se zakonca Trump prepirala. 

Donald Trump, Melania Trump | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Trump in Melania sta potem z roko v roki izstopila iz helikopterja in se sprehodila do Bele hiše. Melania Trump, Donald Trump | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Njun obisk New Yorka so zaznamovale številne nevšečnosti. Ob prihodu na sedež Združenih narodov so se pokvarile tekoče stopnice, zaradi česar sta se morala zakonca Trump v drugo nadstropje sprehoditi. A to še ni vse. Med Trumpovim nagovorom na zasedanju Generalne skupščine ZN ni delal teleprompter, prav tako je imel težave s slabim zvokom. Trump je kasneje zapisal, da gre za sabotažo, in OZN obtožil, da so želeli ponižati predsedniški par. 

Donald Trump Melania Trump
