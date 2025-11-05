Je to darilo ali poguba za Trumpa?

Bo zmaga demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija na županskih volitvah v New Yorku politično usodna za Donalda Trumpa ali pa je v resnici to zanj darilo?

Zmago Zohrana Mamdanija na newyorških županskih volitvah so že nekaj časa napovedovale ankete, tako da ta ni bila presenečenje. New York je demokratska trdnjava in večino poti do newyorške županske pisarne je Mamdani, v Ugandi rojeni sin indijskih staršev, opravil že na demokratskih strankarskih volitvah junija letos, ko je premagal Andrewa Cuoma, nekdanjega guvernerja zvezne države New York med letoma 2011 in 2021.

Spopad dveh demokratov

Cuomo se je z Mamdanijem spopadel tudi na županskih volitvah, ki so bile v torek v New Yorku. Cuomo seveda ni mogel kandidirati kot demokratski kandidat, ampak je bil uradno neodvisni kandidat. 34-letni Mamdani je dobil po dosedanjih podatkih nekaj več kot polovico glasov, 67-letni Cuomo nekaj manj kot 42 odstotkov.

Mamdani je postal velika medijska zgodba že letos poleti. Vzbujal je zanimanje, pa tudi sovraštvo – zaradi več razlogov. Kot prvo, je demokratični socialist. To je za večino preostalih ZDA nenavadno, ni pa to nekaj nenavadnega ali prelomnega za New York. Ne pozabimo, da so newyorški volivci že pred leti v ameriški kongres poslali demokratično socialistko Alexandrio-Ocasio Cortez.

Prvi newyorški muslimanski župan

Mamdani bo tudi prvi muslimanski župan na čelu New Yorka. Njegov oče je ugandski Indijec muslimanske vere Mahmud Mamdani, njegova mama pa slavna indijska režiserka Mira Nair, ki prihaja iz hindujske družine.

Mamdani, ki bo županske posle prevzel januarja prihodnje leto, bo prvi musliman na čelu New Yorka in s svojimi 34 leti najmlajši newyorški župan po letu 1892. Mamdani je sicer nova zvezda levega dela demokratske stranke, a zaradi rojstva v Ugandi ne bo mogel nikoli kandidirati za predsednika ZDA. Mamdani je državljan ZDA postal leta 2018, ima tudi ugandsko državljanstvo. Na fotografiji: Mamdani skupaj s svojo ženo Ramo Duwaji, Američanko sirskih korenin. Foto: Reuters

Že letos poleti so se v republikanskem taboru pojavili glasovi, da je nesprejemljivo, da bi musliman postal župan New Yorka, mesta, ki je bil 11. septembra 2001 tarča napada islamistične teroristične organizacije Al Kaida.

Mamdani kot zagovornik Palestincev

Mamdani je tudi propalestinski politik. Izraelske napade v Gazi je označil za genocid, govoril je tudi o tem, da bi moral biti Izrael država državljanov z enakimi pravicami, ne pa zgolj judovska država. Pred volitvami je tudi napovedal, da bi aretiral izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, če bi ta prišel v New York.

Prav zaradi njegove vere in kritike Izraela so skušali Mamdanija njegovi nasprotniki očrniti med judovskimi volivci. V New Yorku, ki ima okoli 8,4 milijona prebivalcev, živi okoli 960 tisoč Judov. Še bolj judovsko mesto je bil New York v preteklosti – leta 1910 je bil vsak četrti Newyorčan Jud.

V mestu so imeli dolga desetletja politično prevlado zlasti Irci in Italijani, prvega judovskega župana je mesto dobilo leta 1974, ko je župan postal Abraham Beame. Pozneje sta bila judovskega rodu tudi župana Ed Koch in Michael Bloomberg.

New York je mesto priseljencev

V New Yorku živi tudi okoli 800 tisoč muslimanov. Nasploh velja, da je New York mesto priseljencev, zaradi česar zmaga Mamdanija, ki se je rodil v Ugandi in je prišel v mesto z družino kot sedemletni otrok, ni veliko presenečenje.

Mama Zohrana Mamdanija je znana režiserka indijskega rodu Mira Nair (skrajno levo), oče pa ugandski Indijec muslimanske vere Mahmud Mamdani (skrajno desno). Mahmud Mamdani je na newyorški univerzi Columbia profesor antropologije, politologije in afriških študij. Foto: Guliverimage

Po statističnih podatkih iz leta 2011 se je okoli 37 odstotkov prebivalcev New Yorka rodilo v tujini, kar je največ od ameriških mest in precej več od ameriškega povprečja (leta 2011 se je okoli 11 odstotkov prebivalcev ZDA rodilo v tujini).

New York je torej mesto priseljencev in njihovih otrok. V mestu se zaradi številnih priseljencev z vseh koncev sveta govori veliko število jezikov, zaradi česar velja New York za jezikovno najbolj pestro mesto na svetu.

Trumpovi republikanci proti Mamdaniju

Že poleti so republikanci o Mamdaniju, ki je postal državljan ZDA šele leta 2018, začeli širiti govorice, da v ZDA živi nezakonito. O tem je govoril tudi Donald Trump, ki je s tem namignil, da bi Mamdanija izgnal iz ZDA (o deportaciji Mamdanija v Ugando so glasno govorili nekateri njegovi nasprotniki tudi tik pred volitvami). Ker Mamdani obljublja nasprotovanje izgonom nezakonitih priseljencev po svoji izvolitvi za župana, mu je Trump že pred meseci zagrozil tudi z aretacijo.

Trump za Mamdanija tudi pravi, da je komunist. Mamdani namreč napoveduje trgovine z živili v lasti mesta (tj. nekakšne državne trgovine, ki bodo tekmec zasebnim), zamrznitve najemnin, zastonj prevoze z avtobusi, brezplačno otroško varstvo in zvišanje minimalne plače s 16 dolarjev (14 evrov) na 30 dolarjev (26 evrov) na uro. Denar za izpolnitev teh obljub naj bi dobil z večjo obdavčitvijo bogatih.

Kako realne so Mamdanijeve obljube?

Te njegove obljube seveda niso kakšna komunistična revolucija, ki bi razlastila bogataše in podržavila zasebna podjetja, vseeno pa se tudi bolj zmerni kritiki, na primer ameriški pisatelj Lee Siegel v britanskem New Statesmanu, sprašujejo, zakaj državne trgovine z živili, če pa ima New York že tako ali tako najradodarnejše programe pomoči pri dobavi hrane v ZDA.

Zakaj zamrznitev najemnin, če pa ima že milijon mestnih stanovanj stabilizirano najemnino? Stanovanja v New Yorku ne bodo postala nič bolj cenovno dostopna, kot so zdaj, trdi Siegel.

New York je najbolj znano in ikonsko ameriško mesto, a ni ne prestolnica ZDA ne prestolnica zvezne države New York. Velja pa za svetovno finančno prestolnico in za nekakšno svetovno metropolo. Je tudi mesto priseljencev z vseh koncev sveta in liberalna trdnjava, kar je seveda Mamdaniju olajšalo pot v newyorško župansko pisarno. Foto: Shutterstock

Brezplačni avtobusi za revne, ko revni Newyorčani že zdaj plačujejo polovično ceno vozovnic? To ne bo nikomur spremenilo življenja, avtobusi pa bodo postali mobilna zavetišča za brezdomce, napoveduje Siegel.

Zvišanje minimalne plače, kot želi Mamdani, s 16 na 30 dolarjev na uro? Če bo to storil, bi zaposleni, ki v restavracijah s hitro prehrano čistijo mize, prejemali skoraj enako začetno plačo kot učitelji v javnih šolah, poudarja Siegel.

Bo Mamdanijeva zmaga usodna za Trumpa?

Mamdanijeve obljube o večji blaginji so seveda padle na plodna tla med volivci, ki jih vse bolj pesti dražje življenje (nenazadnje je na to karto pred lanskimi predsedniškimi volitvami igral tudi Trump, a pozneje ni kaj prida storil na tem področju).

Čeprav je Mamdani kandidiral za župana mesta, je bila v ospredju njegove županske kampanje tudi zunanja politika – kritika izraelskih napadov na Gazo, ki jih je Mamdani označil za genocid. Foto: Reuters

Vprašanje je seveda, kaj Mamdanijeva zmaga pomeni za Trumpa. Trump, ki je za razliko od Mamdanija rojeni Newyorčan, seveda dobro ve, da ZDA niso New York (niti demografsko niti ideološko). Ni nujno torej, da bo Mamdanijev recept deloval tudi na ravni celotnih ZDA. Ker se je rodil v Ugandi in ni od rojstva ameriški državljan, seveda Mamdani ne bo nikoli mogel kandidirati za predsednika ZDA.

Kako bodo republikanci skušali izkoristiti Mamdanijevo zmago

Pričakovati je, da bodo Trump in republikanci nasploh skušali izkoristiti Mamdanijevo zmago, da bodo demokrate še naprej črnili kot socialistično nevarnost za ZDA. Muslimanska vera Mamdaniju ni povzročila velikih težav med newyorškimi volivci, drugače pa bo verjetno v drugih delih ZDA. Verjetno bodo republikanci, dokler bo Mamdani župan New Yorka, igrali tudi na to karto.