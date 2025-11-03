Predčasnih volitev za newyorškega župana se je doslej udeležilo rekordnih 735 tisoč volivcev, pri čemer je najbolj narasla udeležba mlajših volivcev, ki podpirajo demokratskega kandidata Zohrana Mamdanija. Zadnje ankete pred torkovimi volitvami ugotavljajo, da Mamdani ohranja prednost pred drugimi kandidati.

Udeležba na predčasnih volitvah je v New Yorku možna od 25. oktobra, zadnji dan v nedeljo pa je svoje glasove oddalo 175 tisoč Newyorčanov, poroča časnik New York Times. Na zadnjih županskih volitvah leta 2021 je glasove predčasno oddalo 170 tisoč volivcev. New York ima sicer okrog 8,5 milijona prebivalcev, od tega približno 4,7 milijona registriranih volivcev.

Največ možnosti ankete predpisujejo Mamdaniju

Vse predvolilne ankete, med njimi televizije Fox, inštitutov Marist, Emerson in Quinnipiac, dajejo Mamdaniju med 44 in 50 odstotkov glasov, neodvisni kandidat Andrew Cuomo dobiva od 31 do 40 odstotkov, republikanski kandidat Curtis Sliwa pa od štiri do 16 odstotkov podpore.

Neodvisni kandidat Andrew Cuomo glede na predvolilne ankete dobiva od 31 do 40 odstotkov. Foto: Reuters

Mamdani je na demokratskih strankarskih volitvah v večinoma demokratskem New Yorku poleti premagal nekdanjega guvernerja Cuoma, ki se je potem odločil za neodvisno kandidaturo, aktivist za varnejše mesto Sliwa pa je osvojil republikansko nominacijo.

Mamdani obljublja znižanje stroškov življenja v enem najdražjih mest na svetu z zamrznitvijo najemnin, zastonj avtobusnimi prevozi in diskontnimi špecerijami za revnejše, kar bi financiral z višjimi davki za najbogatejše. Cuomo in Sliwa pa trdita, da njegovi načrti niso realni. Štiriintridesetletni državni kongresnik iz Queensa Mamdani bo v primeru zmage postal najmlajši in prvi muslimanski župan New Yorka.

Tudi volitve v newyorški mestni svet

Potekale bodo tudi volitve v newyorški mestni svet, sicer pa bodo v torek v senci zgodovinskih županskih volitev največjega ameriškega mesta potekale razne državne in lokalne volitve po vseh ZDA.

Najbolj odmevajo guvernerske volitve v Virginiji in New Jerseyju ter referendumsko vprašanje v Kaliforniji, kjer želijo demokrati prerisati meje volilnih okrožij, da si zagotovijo več sedežev v zveznem predstavniškem domu kongresa.

Tesen dvoboj v demokratskem New Jerseyju

V demokratskem New Jerseyju ankete kažejo na zelo izenačen dvoboj med republikanskim kandidatom za guvernerja, državnim kongresnikom Jackom Ciattarellijem, ki podpira predsednika ZDA Donalda Trumpa, in demokratsko zvezno kongresnico in vojaško veteranko Mikie Sherrill. Tekma je glede na ankete presenetljivo tesna.

V Virginiji pa se glede na ankete obeta zmaga demokratske kandidatke za guvernerja, zvezne kongresnice Abigail Spanberger proti temnopolti republikanski pod-guvernerki Winsome Earle-Sears. V prid Spanberger je kampanjo v zadnjih dneh vodil tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.

Potem ko so začeli republikanci v Severni Karolini in drugje spreminjati meje volilnih okrožij, da si ohranijo večino v zveznem predstavniškem domu, so se za to odločili tudi demokrati v Kaliforniji in drugih državah, kjer imajo večinsko podporo.

Kalifornija ima 52 kongresnih okrožij, ki jih trenutno zastopa 43 demokratov in devet republikancev. V primeru uspeha referenduma si demokrati obetajo odvzem še petih republikanskih sedežev. Ukrep ima v Kaliforniji po anketah več kot 60-odstotno podporo.