Audi izključno za Kitajce: koncept za nov SUV, ki ne bo imel štirih krogov #foto

Nemški Audi je za zahtevni kitajski avtomobilski trg vzpostavil posebno znamko AUDI, ki vsaj oblikovno in delno tudi tehnično nima veliko skupnega s tradicionalnimi avtomobili iz Ingolstadta. Letos septembra so začeli prodajati prvi avtomobil te znamke, in sicer vozilo zasnove "shooting brake" z oznako E5 sportback. Ta je bil prvi avtomobil te znamke, ki je sicer plod skupnega partnerstva Audija in kitajskega SAIC.

Prvi prodajni rezultati namenske znamke so spodbudni

Prvi prodajni rezultati so dobri. Oktobra so prodali skoraj 50 tisoč avtomobilov, kar je za Audi 3,5 odstotka več kot v enakem mesecu lani. Na letni ravni je rast prodaje celo več kot osemodstotna. To je precej drugače kot je letošnja bilanca znamke Volkswagen (–17 odstotkov) in še posebej Porscheja.

Na avtomobilski razstavi v Guangzhouju so pri Audiju zdaj razkrili nov koncept, ki napoveduje drugi model znamke AUDI. To bo športni terenec, ki kot koncept nosi oznako E SUV. Dolg je 5,05 metra, širok je 2,04 metra in visok 1,78 metra, medosna razdalja pa presega tri metre (3.060 milimetrov). Koncept ima 800-voltno platformo. V najzmogljivejši različici bo imel sistemsko moč 500 kilovatov, kapaciteta baterije pa bo 109 kilovatnih ur. Serijski avtomobil se bo imenoval E8, poleg električnega pogona pa bo imel predvidoma tudi možnost hibrida v tehnični rešitvi podaljševalnika dosega.

Guangzhou je mesto v južnem delu Kitajske, ki ima skupaj s Shenzenom pomembno strateško mesto v kitajski avtomobilski industriji. Vsakoletno razstavo v Guangzhouju pripravljajo od leta 2003 naprej. Letos se na 220 tisoč kvadratnih metrih predstavlja več kot sto mednarodnih in kitajskih znamk.

Foto: Audi

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi