Kaj se je zgodilo? Kitajski limuzini je odtrgalo cel zadek. #foto

Nio nesreča | Foto Weibo

Foto: Weibo

Kitajski električni limuzini je ob silnem trku odtrgalo zadek, avtomobil pa se je varnostno kljub temu izkazal. Oba potnika sta izstopila brez resnih poškodb.

V začetku meseca je prišlo na Kitajskem v predmestju Šanghaja do težje prometne nesreče. Prestižna limuzina Nio EC6 je z visoko hitrostjo zadela ob betonski zid, ki je ločil prometne pasove. Zgornji del betonske ovire je bil ozek in je zato deloval kot rezilo - kot kažejo fotografije je zadnji del limuzine odrezalo od preostalega avtomobila.

V avtomobilu sta bila dva potnika, ki sta ostala nepoškodovana. Ob trku je avtomobil samodejno sprožil klic v sili in obvestil tako predstavnike družbe Nio kot reševalce. Ob trku so vrata ostala odklenjena, prav tako so bile elektronske kljuke sproščene. Ob trku ni prišlo do težav z morebitnim toplotnim pobegom (požarom) v bateriji. Omenjena limuzina ima sicer baterijo s kapaciteto 100 kilovatnih ur. 

