Gastritis, srčno popuščanje in putika so me puščali v občutku nemoči

Ko vsakdan postane težak: zgodba 70-letnega Janeza

Na fotografiji nagrajenec g. Janez Merc in prof. Igor Ogorevc (levo) Foto: Planet zdravja

V poslovalnici Planet zdravja Maribor se je takoj po žrebanju v začetku novembra na pregled oglasil 70-letni Janez Merc s Ptuja, nagrajenec Spletne svetovalnice meseca oktobra. Že dlje časa se sooča z izrazitimi težavami, ki so močno vplivale na njegovo kakovost življenja. Trpel je zaradi gastritisa, srčnega popuščanja in putike, kar ga je oviralo pri vsakodnevnih opravilih in mu povzročalo stalno nelagodje. Ob prihodu je bil iskreno zaskrbljen, saj je iskal način, kako bi lahko dolgoročno izboljšal svoje stanje brez nenehnega poslabšanja ali občutka nemoči.

Temeljita analiza z ANESA – vpogled v energetsko in presnovno stanje

Na pregledu z ANESA analizatorjem je prof. Igor Ogorevc natančno ocenil njegovo energetsko in presnovno stanje. Naprava je zaznala več obremenitev, ki so vplivale na prebavni trakt, srčno-žilni sistem ter presnovo sečne kisline, kar je neposredno povezano s težavami pri putiki. Na podlagi izmerjenih parametrov mu je bil priporočen individualno zasnovan terapevtski program, ki vključuje uporabo naravnih olj Planeta zdravje: Olje št. 10, 9, 1 in 80 ter Energy tonic extra. Gre za kombinacijo, ki podpira procese razstrupljanja, delovanje prebave, obnovo celične energije ter splošno vitalnost telesa.

Prvi rezultati že po dveh tednih - bolečine so se umirile, prebava se je stabilizirala

Gospod terapijo dosledno uporablja že cel november in že po dveh tednih je opazil prve pomembne premike. Bolečine so se postopoma umirile, prebava se je stabilizirala, raven energije se je dvignila, simptomi srčnega popuščanja pa so se omilili do te mere, da ponovno zmore dejavnosti, ki jih je pred tem že opustil. Po prvi redni kontroli na Planetu zdravja lahko z zadovoljstvom pove, da se počuti popolnoma v redu in bistveno lažje opravlja vsakodnevne obveznosti.

Ko se znanje, analiza in vztrajnost združijo

Njegova zgodba ni osamljen primer, temveč jasna potrditev, da lahko pravočasna analiza, ciljno usmerjena naravna podpora in vztrajnost posameznika skupaj ustvarijo izjemne rezultate. Na Planetu zdravja ne obljubljajo čudežev, ponujajo pa znanje, izkušnje in naravne rešitve, ki človeku pomagajo ponovno vzpostaviti ravnovesje ter živeti kakovostno, polno življenje.



Prof. Igor Ogorevc ob izidu knjige Termoregulacija telesa: Planet zdravja, fiziologija ravnovesja Foto: Polona Avanzo za Planet zdravja

