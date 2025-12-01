Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

razstrupljanje telesa Planet zdravja posvet Naravna podpora telesu Anesa analizator srčno popuščanje putika gastritis

Planet zdravja - drugo mnenje, ki vam lahko spremeni življenje

Gastritis, srčno popuščanje in putika so me puščali v občutku nemoči

Oglasno sporočilo
Planet zdravja | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ste brez prave diagnoze? Podprite svoje telo s terapijo, ki podpira procese razstrupljanja, delovanje prebave, obnovo celične energije ter splošno vitalnost telesa

Ko vsakdan postane težak: zgodba 70-letnega Janeza

Na fotografiji nagrajenec g. Janez Merc in prof. Igor Ogorevc (levo) | Foto: Planet zdravja Na fotografiji nagrajenec g. Janez Merc in prof. Igor Ogorevc (levo) Foto: Planet zdravja

V poslovalnici Planet zdravja Maribor se je takoj po žrebanju v začetku novembra na pregled oglasil 70-letni Janez Merc s Ptuja, nagrajenec Spletne svetovalnice meseca oktobra. Že dlje časa se sooča z izrazitimi težavami, ki so močno vplivale na njegovo kakovost življenja. Trpel je zaradi gastritisa, srčnega popuščanja in putike, kar ga je oviralo pri vsakodnevnih opravilih in mu povzročalo stalno nelagodje. Ob prihodu je bil iskreno zaskrbljen, saj je iskal način, kako bi lahko dolgoročno izboljšal svoje stanje brez nenehnega poslabšanja ali občutka nemoči.

Temeljita analiza z ANESA – vpogled v energetsko in presnovno stanje

Na pregledu z ANESA analizatorjem je prof. Igor Ogorevc natančno ocenil njegovo energetsko in presnovno stanje. Naprava je zaznala več obremenitev, ki so vplivale na prebavni trakt, srčno-žilni sistem ter presnovo sečne kisline, kar je neposredno povezano s težavami pri putiki. Na podlagi izmerjenih parametrov mu je bil priporočen individualno zasnovan terapevtski program, ki vključuje uporabo naravnih olj Planeta zdravje: Olje št. 10, 9, 1 in 80 ter Energy tonic extra. Gre za kombinacijo, ki podpira procese razstrupljanja, delovanje prebave, obnovo celične energije ter splošno vitalnost telesa.

Prvi rezultati že po dveh tednih - bolečine so se umirile, prebava se je stabilizirala

Gospod terapijo dosledno uporablja že cel november in že po dveh tednih je opazil prve pomembne premike. Bolečine so se postopoma umirile, prebava se je stabilizirala, raven energije se je dvignila, simptomi srčnega popuščanja pa so se omilili do te mere, da ponovno zmore dejavnosti, ki jih je pred tem že opustil. Po prvi redni kontroli na Planetu zdravja lahko z zadovoljstvom pove, da se počuti popolnoma v redu in bistveno lažje opravlja vsakodnevne obveznosti.

Ko se znanje, analiza in vztrajnost združijo

Njegova zgodba ni osamljen primer, temveč jasna potrditev, da lahko pravočasna analiza, ciljno usmerjena naravna podpora in vztrajnost posameznika skupaj ustvarijo izjemne rezultate. Na Planetu zdravja ne obljubljajo čudežev, ponujajo pa znanje, izkušnje in naravne rešitve, ki človeku pomagajo ponovno vzpostaviti ravnovesje ter živeti kakovostno, polno življenje.
 

Želite tudi vi razumeti svoje telo in prejeti prilagojen načrt?
Planet zdravja | Foto:
PAV_8848
Trendi Planet zdravja predstavlja novo knjigo Igorja in Irme Ogorevc: Termoregulacija telesa

Več informacij na https://www.planetzdravja.com/

Nova knjiga Termoregulacija telesa: Planet zdravja, fiziologija ravnovesja omogoča vpogled v bistvo metode Planeta zdravja. Avtorji na kar 430 straneh razkrivajo, kako termoregulacija vpliva na zdravje. Knjiga je razdeljena na več smiselnih enot in napisana v poljudnem jeziku. "Telo je samozdravilni sistem, če mu damo prave pogoje. Termoregulacija je ključ do teh pogojev," pravi prof. Igor Ogorevc, ki je metodo skupaj z ženo razvil na podlagi dolgoletnih raziskav.

Prof. Igor Ogorevc ob izidu knjige Termoregulacija telesa: Planet zdravja, fiziologija ravnovesja | Foto: Polona Avanzo za Planet zdravja Prof. Igor Ogorevc ob izidu knjige Termoregulacija telesa: Planet zdravja, fiziologija ravnovesja Foto: Polona Avanzo za Planet zdravja

 Še več primerov iz prakse:

zdravnik
Trendi "Pregled, ki mi je razkril resnico o mojem telesu"
Pregled v Planetu zdravja - nagrajenka SIOL
Trendi "Rešila sta mi ne samo noge, ampak življenje"
zdravnik specialist
Trendi Zakaj se vse več ljudi z zdravstvenimi težavami odloča za drugo mnenje?
bergle poškodba
Trendi "Rešila sta mi ne samo noge, ampak življenje"
zadovoljna ženska, počitek
Trendi "Sladkorno bolezen sem premagala brez inzulina – danes živim brez terapij"

Naročnik oglasnega sporočila je AS AN, D. O. O.

