Zakaj se vse več ljudi z zdravstvenimi težavami odloča za drugo mnenje?

V Sloveniji je eden največjih izzivov zdravstva dolžina čakalnih dob. Po uradnih podatkih * pacienti na prvi specialistični pregled ali diagnostično preiskavo pogosto čakajo dlje od dopustne meje – včasih celo več kot leto dni. Čakanje v zdravstvenem sistemu pa ni le neprijetnost, temveč lahko resno vpliva na potek bolezni in kakovost življenja. Ko človek čaka na diagnozo ali poseg, ostane v negotovosti: bolezen se lahko vmes poslabša, terapija pride prepozno, pacient pa živi v stalnem stresu in brez jasnih odgovorov.

Dolge čakalne dobe, kratki pregledi

Čakanje* na prvi dermatološki pregled v povprečju traja 185 dni, na prvi nevrološki pregled približno 152 dni, na prvi revmatološki pregled otroka pa kar 129 dni. Čeprav gre za kategorijo nujnosti zelo hitro, to pomeni več kot štiri mesece čakanja, ko bi moral pacient pomoč prejeti praktično takoj.

Še bolj skrb vzbujajoče so čakalne dobe* za diagnostične storitve. Na primer na magnetnoresonančno angiografijo (MRA) pljučnih ven s kontrastom je treba čakati povprečno 414 dni, na MRA pljučnih arterij TOF pa 382 dni. Tudi druge pomembne preiskave srca in ožilja presegajo dopustno mejo.

Foto: Shutterstock

V takih okoliščinah se ljudje vse pogosteje odločajo, da poiščejo drugo mnenje – naj gre za dodatno zdravniško presojo ali za komplementarni pristop, ki na težave pogleda širše. Na ta način zdravljenje preveri še drug strokovnjak ali pa težavo osvetli drugačen, bolj celosten pristop.

Kaj pomeni drugo mnenje?

Drugo mnenje je možnost, da diagnozo, predlagano zdravljenje ali celotno razlago zdravstvenega stanja preveri še en strokovnjak. V medicini to pomeni, da pacient poišče dodatno presojo drugega zdravnika specialista. Namen drugega mnenja je, da si pacient zagotovi večjo varnost, odpravi morebitne dvome in morda razširi nabor možnosti zdravljenja.

Drugo mnenje je še posebej koristno pri boleznih, kjer je odločitev o zdravljenju kompleksna in lahko dolgoročno vpliva na kakovost življenja. Prav tako pa je pomembno pri kroničnih težavah, kjer pacienti pogosto slišijo različne razlage, a redko dobijo jasen načrt, kako pozdraviti vzroke.

Pri iskanju drugega mnenja ne gre za znak nezaupanja do prvega zdravnika, pač pa za naravno in legitimno pravico pacienta, ki želi aktivno sodelovati pri odločitvah o svojem zdravju. V razvitih zdravstvenih sistemih je iskanje drugega mnenja nekaj povsem običajnega, saj vodi do večje informiranosti in boljših odločitev.

Foto: Shutterstock

Drugo mnenje tudi zunaj zdravniških krogov

V zadnjih letih je pojem drugega mnenja dobil širši pomen. Vse več ljudi se zateka tudi h komplementarnim oziroma holističnim pristopom, kjer se telo obravnava kot celota. Ti pristopi ne postavljajo uradnih medicinskih diagnoz, nudijo pa drugačen pogled na težave.

Takšno drugo mnenje pacientom pogosto prinese občutek, da je njihov glas slišan, da je obravnavana celotna zgodba – način življenja, prehrana, stres in drugi dejavniki, ki vplivajo na zdravje. V kombinaciji z uradnim zdravniškim mnenjem lahko ta širši pogled pomembno pripomore k boljšemu razumevanju in učinkovitejšemu ukrepanju.

Razumevanje zdravja skozi celostno sliko

Planet zdravja v Sloveniji deluje že več kot dve desetletji in je znan po svojih holističnih pristopih k zdravju. Njihova filozofija temelji na prepričanju, da je za razumevanje bolezni treba pogledati celoten organizem, ne le posameznega organa ali simptoma.

Pri tem je bistveno, da se ne obravnava zgolj posledic bolezni, ampak se iščejo globlji vzroki neravnovesij v telesu ter načini, kako človeka opolnomočiti za dobro zdravje v prihodnje. Za razliko od konvencionalne medicine, ki simptome večinoma blaži ali odstranjuje, Planet zdravja usmerja pozornost k preprečevanju ponovitev težav in dolgoročni krepitvi zdravja.

Igor in Irma Ogorevc sta mož in žena, ki sta po lastnih izkušnjah s težkimi boleznimi pred 25 leti stopila na poslovno pot, katere cilj je spodbujanje in omogočanje zdravega življenja. Foto: Ana Kovač

Pri obravnavi uporabljajo neinvazivno diagnostično napravo ANESA, ki v nekaj minutah izmeri več kot sto različnih biokemičnih in fizioloških parametrov brez odvzema krvi. Podatki terapevtom pomagajo pri razlagi, kako delujejo presnovni procesi in kje bi lahko iskali neravnovesja, ki vplivajo na zdravstvene težave. Čeprav naprava ne nadomešča kliničnih preiskav, obiskovalcem Planeta zdravja ponuja dodatne informacije in izhodišče za celostno razumevanje njihovega telesnega stanja.

Naravni mehanizem telesne obrambe

Poseben poudarek namenjajo tudi termoregulaciji, ki jo razumejo kot enega ključnih pokazateljev zdravja. Gre za naravni proces, s katerim telo uravnava temperaturo in ohranja ravnovesje. Ko ta sposobnost oslabi, se po njihovih opažanjih pogosteje pojavljajo kronična vnetja, utrujenost ali zmanjšana odpornost. Njihov cilj je spodbuditi telo, da znova prevzame svojo naravno funkcijo samouravnavanja, kar naj bi pripomoglo k boljšemu imunskemu odzivu, večji regeneraciji in manjši dovzetnosti za bolezni.

Terapija poteka v treh zaporednih korakih: 1. korak: Terapija se začne z neinvazivno analizo telesa, ki jo izvaja analizator ANESA. Ta v od tri do 12 minutah izmeri 131 biokemičnih, hemodinamičnih in imunoloških parametrov z uporabo petih mikroprocesorjev na strateških telesnih točkah. Pri tem ni odvzema krvi in je povsem neškodljiva, tudi za nosečnice. 2. korak: Terapevt na podlagi rezultatov analize ANESA identificira vzroke zdravstvenih težav, povezane z življenjskim slogom in izmerjenimi parametri, ter ponudi ustrezna priporočila. 3. korak: S pomočjo priporočenega programa se spodbuja termoregulacija telesa. Poleg tega prejme stranka individualno svetovanje glede prehrane, življenjskega sloga in dodatnih korakov za obnovo telesnega ravnovesja. Namen je, da stranka dobi jasen, personaliziran načrt, ki ga aktivno vključi v proces krepitve svojega zdravja – ne zgolj enkratno informacijo, ampak dolgoročen načrt za sodelovanje pri svojem zdravju.

V Planetu zdravja smo na podlagi lastnega znanja razvili svoje metode popravljanja telesa in izboljšanja telesnih funkcij. V telesu vzpostavljamo ponovno homeostazo, pri čemer izhajamo iz osnovnih zakonitosti fizike in kemije. Foto: Ana Kovač

Številni njihovi uporabniki navajajo, da jim je tovrstna obravnava pomagala bolje razumeti vzroke njihovih težav in jih nasloviti bolj celostno.

Kakšne so izkušnje obiskovalcev Planeta zdravja?

Za številne paciente je iskanje drugega mnenja trenutek, ko dobijo občutek, da jih nekdo posluša celostno. Zdravstveni sistem jim pogosto ne ponudi dovolj jasnih odgovorov, zato se obrnejo na dodatne pristope.

Stranka iz Maribora opisuje, da je zaradi težav s prostato pristal v bolnišnici, kjer so mu vstavili kateter in predlagali operacijo. Ker kljub zdravilom ni prišlo do izboljšanja, se je odločil poiskati drugo mnenje v Planetu zdravja. Ob podpori svetovalcev, z uporabo prehranskih dopolnil Planet zdravja in strogo prilagojene diete se je njegovo stanje postopoma izboljšalo. Po nekaj tednih so mu v bolnišnici lahko odstranili kateter, težave z uriniranjem pa so izginile.

Uporabnica storitev Planeta zdravja iz Ljubljane je delila svojo izkušnjo z dolgotrajnim diabetesom. Po več letih jemanja tablet in insulina, skupaj s prekomerno telesno težo, je v Planetu zdravja dobila jasna navodila o spremembi prehrane in življenjskega sloga. Rezultati so bili hitro vidni: v letu in pol je izgubila 24 kilogramov in se postopoma povsem odvadila zdravil. Poudarila je, da je poleg prehrane morala spremeniti tudi način razmišljanja, kar ji je prineslo občutek, da se je "na novo rodila".

Foto: Ana Kovač

Spet tretja stranka opisuje posledice stresnega življenjskega sloga: slabo prebavo, previsok krvni tlak, srčno aritmijo in vnetja kože. Po udeležbi na predavanju o termoregulaciji se je odločila za program samoozdravljenja v Planetu zdravja. Vztrajala je pri njihovih priporočilih glede prehrane in življenjskega sloga. Že po treh mesecih je poročala o več energije, nižjem krvnem tlaku ter izginotju kožnih in sklepnih težav. Kot pravi sama, je bilo ključno sprejeti odločitev o spremembi načina življenja, saj bi se sicer težave ponavljale.

Takšne zgodbe ponazarjajo, kako lahko kombinacija uradnega zdravniškega mnenja in holističnega pristopa posamezniku odpre nova vrata k razumevanju svojega telesa in aktivnemu sodelovanju pri zdravljenju.

Informiran pacient je močnejši

Drugo mnenje je orodje, ki pacientu omogoča boljši vpogled v njegovo zdravje in večjo varnost pri odločitvah. Ne gre za nezaupanje do zdravnika, temveč za skrb za lastno dobrobit.

Komplementarne metode ne nadomeščajo nujnih medicinskih posegov, temveč jih dopolnjujejo. Ključnega pomena je sodelovanje – pacient lahko koristi širši pogled na svoje zdravje, hkrati pa sledi navodilom zdravnika. Pri tem je pomembno, da pacient razume razliko med medicinsko diagnozo in terapevtskim svetovanjem ter da ostane v stiku z zdravnikom.

V času dolgih čakalnih dob in negotovosti je pomembno, da poznamo druge možnosti. Naj bo to uradni specialist ali holistični terapevt – drugo mnenje vam lahko prinese odgovore, ki jih že dolgo iščete.

*Izpis stanja čakalnih dob in števila čakajočih na ravni VZS na dan 6. 8. 2025

