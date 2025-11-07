Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pred referendumom še danes mogoča prijava za glasovanje iz tujine

Referendum. Volitve. Glasovanje. Volilna skrinjica. | Za glasovanje po pošti se lahko prijavijo tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini. | Foto STA

Za glasovanje po pošti se lahko prijavijo tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini.

Foto: STA

Volivci iz Slovenije, ki bodo na dan referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v tujini, lahko še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, morajo oddati vlogo za glasovanje iz tujine. To lahko storijo še danes, piše STA.

Prav tako se danes izteče rok, do katerega morajo volivci, ki stalno prebivajo v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Rok za prijavo za glasovanje po pošti iz Slovenije pa se bo iztekel v petek, 14. novembra. Na ta način sicer lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.

O podpori zakonu, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, se bodo volivci izrekali v nedeljo, 23. novembra.

Novice V referendumsko kampanjo o prostovoljnem končanju življenja 33 organizatorjev
Državni zbor
Novice Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo 23. novembra
