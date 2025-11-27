Endoproteza kolenskega sklepa in kolka: kaj morate vedeti?

Bolečine v kolku ali kolenu so pogosta težava, ki lahko močno omeji gibanje in zmanjša kakovost življenja. Ko zdravljenje z vajami, zdravili ali drugimi neoperativnimi pristopi ne prinese več olajšanja, se kot najučinkovitejša možnost izkaže vstavitev endoproteze kolka ali kolena . Gre za enega najuspešnejših posegov v ortopediji, s katerim kirurgi oboleli sklep nadomestijo z umetnim. Endoproteza kolka in endoproteza kolena pacientom praviloma povrneta stabilnost, gibljivost in življenje brez neznosnih bolečin – kar pomeni, da se lahko ponovno brez težav posvetijo vsakodnevnim opravilom in dejavnostim, ki jih imajo radi.

Kronične bolečine v kolenu ali kolku močno vplivajo na gibanje, spanec in splošno počutje. Ko terapije, zdravila ali druge nekirurške metode ne prinesejo več olajšanja, sodobna ortopedija ponuja preverjeno rešitev – zamenjavo sklepa z endoprotezo.

Endoproteza kolena in endoproteza kolka spadata med najuspešnejše operativne posege v medicini. Pri posegu kirurg poškodovani sklep nadomesti z natančno oblikovanim umetnim nadomestkom, ki ponovno omogoča tekoče gibanje in učinkovito odpravlja bolečine. Z naprednimi materiali in sodobnimi tehnikami ti sklepi v več kot 90 odstotkih zanesljivo delujejo do 20 let ali več, kar pacientom omogoča dolgo obdobje brez težav in bistveno boljšo kakovost življenja.

Foto: Shutterstock

Kaj je endoproteza kolenskega sklepa?

Vstavitev kolenske endoproteze je kirurški poseg, pri katerem kirurg obrabljene ali poškodovane dele sklepa na stegnenici in golenici nadomesti z umetnim sklepom. Takšna zamenjava je najpogosteje potrebna zaradi napredovale obrabe hrustanca, ki se razvija postopoma, včasih pa tudi zaradi poškodb, vnetij ali prirojenih deformacij spodnje okončine.

Foto: Permedica Orthopaedics

Kadar je obrabljen celoten sklep, se opravi totalna zamenjava kolena, ko je prizadet le en del (najpogosteje notranji), pa Foto: Permedica Orthopaedics zadostuje delna kolenska artroplastika. Ta omogoča, da se ohrani večina naravne strukture sklepa, kar pogosto pomeni hitrejše okrevanje in boljšo funkcijo po posegu.

Cilj obeh vrst operacije je enak – odpraviti bolečino, povrniti gibljivost in pacientu omogočiti, da se brez omejitev vrne k vsakodnevnim aktivnostim.

Kaj pomeni vstavitev kolčne endoproteze?

Pri operaciji zamenjave kolka kirurg odstrani obrabljene ali poškodovane dele sklepa v predelu medenice in stegnenice ter jih nadomesti z umetnim kolčnim sklepom. Takšen poseg je najpogosteje potreben pri napredovali obrabi sklepa. Obraba se ravzije postopoma ali pa je posledica zlomov, nepravilnega razvoja kolka ali bolezni, kot je aseptična nekroza glavice stegnenice.

Foto: Permedica Orthopaedics

Sodobne endoproteze so zasnovane tako, da posnemajo Foto: Permedica Orthopaedics naravno gibanje kolka in pacientom omogočajo stabilnost, večjo gibljivost ter odpravijo hude bolečine.

Cilj posega je vedno enak – odpraviti bolečino, povrniti funkcionalnost sklepa in omogočiti nemoteno gibanje pri vsakodnevnih aktivnostih.

Kako prepoznati, da je čas za operacijo kolka ali kolena?

Dolgotrajne bolečine v kolenu ali kolku, ki vztrajajo kljub zdravilom, vajam ali fizioterapiji, so pogosto znak, da je sklep že tako obrabljen, da brez kirurškega posega izboljšanja ni več mogoče doseči. Bolečina običajno postane stalna – prisotna pri hoji, v mirovanju ali celo ponoči – in bolniku onemogoča normalno gibanje ter vsakodnevna opravila.

Med pogoste znake napredovale obrabe spadajo otrdelost sklepa, oteklina, zmanjšana gibljivost, pojav kostnih izrastkov. V primeru kolka lahko pride do absolutne ali relativne prikrajšave spodnje okončine, v primeru kolena pa do vidne deformacije osi spodnje okočine. Hoja po stopnicah, vstajanje s stola ali krajši sprehod postanejo vse težji.

Končno odločitev o potrebi po operaciji sprejme ortoped, ki z natančnim kliničnim pregledom in RTG-posnetki oceni stanje sklepa. Na podlagi izvidov določi, ali je čas za vstavitev endoproteze ali pa je mogoče stanje še nadzorovati s konservativnimi metodami zdravljenja.

Operacija, ki povrne svobodo gibanja in odpravi bolečine

Zamenjava kolena ali kolka z umetnim sklepom velja za enega najuspešnejših posegov v ortopediji, saj učinkovito odpravlja bolečine, popravlja deformacije in pacientom vrača naravno gibanje.

V zdravstveni ustanovi Arbor Mea operacije izvajajo izkušeni kirurgi, ki pri vstavitvi endoproteze uporabljajo sodobne pristope za ohranjanje čim več naravne biomehanike sklepa. Tak način postavitve omogoča, da se pacient po posegu hitreje vrne k vsakodnevnim dejavnostim in uživa v stabilnem, prožnem gibanju.

Poseg običajno traja od ene do dveh ur in ponavadi poteka v spinalni anesteziji. Kirurg najprej odstrani obolele dele sklepa, pripravi kost ter vgradi komponente endoproteze, ki se – glede na stanje kosti – vklinjajo brez cementa ali pa se pritrdijo s cementom. Po preverjanju gibljivosti in stabilnosti sklepa sledita zaprtje rane in začetek procesa okrevanja.

Celostna obravnava od prvega pregleda do popolnega okrevanja

V zdravstveni ustanovi Arbor Mea se zavedajo, da ima vsak bolnik svoje zdravstvene potrebe in cilje. Zato vsakega obravnavajo po meri posameznika – od začetnega pregleda do končane rehabilitacije. Njihov pristop temelji na osebni skrbi, strokovnosti in sodobnih medicinskih metodah, ki skupaj zagotavljajo najvišjo raven varnosti in uspešnosti.

Pri operacijah uporabljajo najsodobnejšo opremo in vrhunske endoproteze, ki omogočajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo. Napredne kirurške tehnike, natančno načrtovan potek posega in skrbno spremljanje bolnika po operaciji omogočajo hitrejše okrevanje in varno vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.

Foto: Shutterstock

Za čim boljše rezultate imajo v Arbor Mea vzpostavljen tudi celovit sistem perioperativnega zdravljenja, ki vključuje pripravo pred posegom, varno izvedbo operacije in usmerjeno rehabilitacijo. Ključno vlogo pri okrevanju pa ima tudi bolnik sam – redno izvajanje vaj in upoštevanje navodil po operaciji pomembno vplivata na končni rezultat.

Rehabilitacija poteka postopno. Že prvi dan po operaciji bolnik vstane, v dveh dneh pa pod nadzorom fizioterapevta osvoji hojo z berglami in vaje za krepitev mišic ter izboljšanje gibljivosti. Sledita domača vadba in postopno povečevanje aktivnosti. Po približno od šestih do osmih tednih bolnik nadaljuje dvotedensko zdraviliško rehabilitacijo, kjer dodatno okrepi mišice in se postopno vrača k vsakodnevnim opravilom.

Po končanem zdravljenju je priporočljivo ohranjati zmerno telesno aktivnost, tek in športi z večjim tveganjem za padec pa ostajajo odsvetovani. Tako zasnovan pristop – od prvega pregleda do popolnega okrevanja – pacientu omogoča varno, učinkovito in dolgoročno uspešno vrnitev v vsakodnevno življenje.

Foto: Shutterstock