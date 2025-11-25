Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
25. 11. 2025,
8.36

tumor operacija novorojenček porod Hrvaška KBC Zagreb

Medicinski čudež: novorojenčku odstranili tumor, ko je bil deloma še v maternici

novorojenček, dojenček | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V Kliničnem bolnišničnem centru (KBC) Zagreb so zdravniki izvedli izjemno zahteven in redek poseg, ki je rešil življenje novorojenčku z ogromnim tumorjem na vratu. Operacija je bila izvedena med porodom, ko je bil otrok še deloma v maternici, povezan s posteljico in popkovino.

Zdravniki so med rutinskim pregledom noseče Zagrebčanke z magnetno resonanco odkrili, da ima plod na vratu tumor, velik skoraj kot njegova glava. Takšna tvorba je popolnoma zapirala dihalne poti, kar bi ob običajnem porodu pomenilo smrtno nevarnost. "Bili smo prepričani, da otrok ne bi mogel zadihati, če bi se rodil po naravni poti," je za hrvaške medije pojasnila prof. dr. Ruža Grizelj, predstojnica Zavoda za neonatologijo KBC Zagreb. 

Delni porod za pridobitev časa

Ekipa več kot 20 strokovnjakov, ginekologov, neonatologov, otorinolaringologov, nevrologov in anesteziologov je med carskim rezom porodila le otrokovo glavo, vrat in del prsnega koša. Preostanek telesa je ostal v maternici, povezan s posteljico in popkovino. V teh ključnih minutah so zdravniki novorojenčku vstavili tubus v sapnik in mu omogočili prve vdihe, šele nato so prerezali popkovino in dokončali porod.

Zahtevna operacija sledila dve uri po rojstvu

Dve uri po rojstvu je sledila več kot tri ure dolga operacija odstranitve tumorja. "Cilj je bil odstraniti tumor in ohraniti vse vitalne funkcije - dihanje, požiranje in kasnejši govor," je povedal prof. dr. Drago Prgomet, vodja kirurške ekipe. Histološka analiza je potrdila, da je bil tumor v celoti odstranjen, tumorski markerji pa so negativni.

Prvi takšen poseg na Hrvaškem

Gre za prvi tovrstni poseg v zgodovini hrvaške medicine, ki predstavlja pomemben napredek v perinatalni oskrbi. "To je zgodba o znanju, predanosti in timskem delu," je za hrvaške medije poudaril ravnatelj KBC Zagreb prof. dr. Fran Borovečki. Takšen poseg je redek celo v večjih svetovnih centrih, kjer ga izvajajo enkrat ali dvakrat letno, ker gre, kot ugotavljajo strokovnjaki, za večje anomalije dihalnih poti ploda, ki zahtevajo veliko strokovnega znanja.

Dvoprekatna podpora srca tipa Berlin Heart
V UKC Ljubljana prvič uspešno izvedli implantacijo dolgotrajne dvoprekatne podpore srca

Operacijo so izvedli pred mesecem in pol, novorojenčka pa so po treh tednih odpustili v domačo oskrbo. Dojenček samostojno diha in velja za ozdravljenega, čeprav ga bodo preventivno spremljali še vsaj tri leta, še pišejo mediji.

UKC Ljubljana
V UKC Ljubljana izvedli prvo operacijo bolnice s farmakorezistentno epilepsijo
Onkološki inštitut
Na Onkološkem inštitutu uspešno opravili prvo robotsko asistirano operacijo
tumor operacija novorojenček porod Hrvaška KBC Zagreb
