Avtorji:
A. Ž., Sa. B., STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
13.20

Nekdanjemu prvemu možu Nove KBM Kovačiču zaradi poslov s hrvaškimi nepremičninami tri leta zapora

Matjaž Kovačič | Sojenje Matjažu Kovačiču je dobilo epilog po treh letih in pol. | Foto STA

Sojenje Matjažu Kovačiču je dobilo epilog po treh letih in pol.

Foto: STA

Nekdanjega prvega moža Nove KBM Matjaža Kovačiča ter soobtožena Igorja Šujico in Borisa Cekova je mariborsko okrožno sodišče danes spoznalo za krive očitkov v zvezi z domnevno spornim dodeljevanjem bančnih posojil za nepremičnine na Hrvaškem. Kovačiču je izreklo tri leta zapora in stransko kazen 15 tisoč evrov. Sodba še ni pravnomočna.

Matjaža Kovačiča je sodni senat pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič spoznal za krivega zlorabe položaja ali pravic, ker naj bi skupaj s tedanjo članico uprave banke Manjo Skernišak pred nekaj manj kot 20 leti omogočil odobritev osmih posojil za pridobitev nepremičnin na Hrvaškem. Zemljišča so najprej kupila projektna podjetja, nato pa je družba Multiconsult s pomočjo bančnih posojil v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, odkupila poslovne deleže teh podjetij in tako pridobila zemljišča.

S tem naj bi Kovačič in Skernišak pridobila več osebam protipravno premoženjsko korist in oškodovala banko za skupno 25,7 milijona evrov.

Kazen tudi za Šujico in Cekova

Nekdanji direktor KBM Leasinga Igor Šujica in njegov predhodnik Boris Cekov sta bila spoznana za kriva pomoči pri tem kaznivem dejanju. Prvemu je sodišče prisodilo eno leto in šest mesecev zapora, drugemu eno leto zapora.

Kovačič bo moral, če bo sodba postala pravnomočna, poravnati tudi del stroškov sodnega postopka. Pritožbo na sodbo sta danes že napovedala zagovornika Kovačiča in Šujice, medtem ko bo tožilstvo o tem še razmislilo.

Tožilka Mojca Petan Žura je za nekdanjega prvega moža takrat še državne banke predlagala štiri leta in pol zapora, skupaj z dvema že izrečenima pravnomočnima kaznima pa izrek enotne zaporne kazni v višini devet let. Sodišče se glede enotne zaporne kazni danes ni opredelilo.

Nobenega od obtoženih danes ni bilo na razglasitvi sodbe.

Ločena sojenja

Manji Skernišak zaradi zdravstvenih težav sodijo ločeno, v ločenih postopkih pa še vedno poteka tudi sojenje več hrvaškim državljanom. Zadeva bi sicer zastarala konec prihodnjega leta.

