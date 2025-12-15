Športni direktor ekipe UAE Emirates Joxean Matxín pojasnjuje, zakaj Tadeja Pogačarja pošiljajo na švicarske ceste, kako ga želijo zaščititi pred mentalno utrujenostjo, kako krmarijo med ambicijami glavnih zvezdnikov ekipe ter zakaj so se odločili, da mladega Isaaca del Tora – po mnenju mnogih prihodnje veliko ime profesionalnega kolesarstva – prihodnje leto ne pošljejo na Giro ali Vuelto, ampak so se odločili za krst na Dirki po Franciji.

Glavni zvezdniki ekipe UAE Emirates Tadej Pogačar, Joao Almeida in Isaac del Toro so v soboto popoldne na ekipnih pripravah v Benidormu predstavili svoje načrte za sezono 2026. Portugalec Almeida se bo lotil dvojčka Giro–Vuelta, ekipa pa bo na Touru preizkusila navezo Pogačar–Del Toro. Zakaj prav zdaj, pojasnjuje športni direktor Joxean Matxin.

Popoln trenutek za Del Tora, ki se mu klanja tudi Pogačar

"To je popoln trenutek, da gre na Tour de France, kjer bo vsa pozornost usmerjena v Tadeja. Tako se bo lahko učil in razumel raven in posebnosti Toura. To je popoln trenutek, da mu damo prostor, da naredi korak naprej," je prepričan Matxin, ki meni, da je trenutek, da mladi Mehičan, ki je v sezoni 2024 debitiral na Vuelti, letos na Giru, prihodnje leto debitira na Touru, idealen.

Njegovo prisotnost na Touru podpira tudi Pogačar, ki pet let mlajšega kolega izjemno spoštuje. Celo več kot to. "Upam, da me bo nekoč nasledil. Morda bo celo boljši od mene," je namignil na sobotni novinarski konferenci. "(Isaac, op. a.) hodi po svoji poti in v svojem slogu. Že zdaj ga občudujem kot kolesarja in kot človeka. Upam, da bo še naprej tako napredoval in da bo v tem športu še naprej užival."

VIDEO: Del Toro o tem, zakaj je sezona 2026 pravi trenutek za debi na Tour de Franceu:

Pri sestavi koledarja dva cilja: zmagovati in dati prostor drugim

Po dolgih letih v svetu profesionalnega kolesarstva se izjemno dobro zaveda, kako pomembno je zadovoljiti ambicije čim večjega števila kolesarjev v ekipi. "Koledar vedno sestavljamo z dvema ciljema: zmagovati in hkrati dajati prostor drugim." Nekatere dirke so namenjene priložnostim, druge ekipni vlogi: "Kolesarjem jasno povemo: ta dirka je tvoja priložnost, ta pa je za pomoč ekipi."

Zakaj Pogačar odhaja na švicarske ceste?

Pojasnil je tudi, zakaj bo Pogačar v prihodnji sezoni nastopil na dveh dirkah v Švici, kjer še nima zmage niti tam še ni nastopil. "Gre za odkrivanje nove dirke, novega izziva. Tadej se bo tako boril za nove zmage v svojem življenjepisu," je dejal.

Pogačar bo tako konec aprila nastopil na etapni Dirki po Romandiji (28. april–3. maj), junija pa se bo namesto na kriteriju po Dofineji, ki se po novem imenuje Tour Auvergne–Rhône-Alpes ali na dirki Po Sloveniji, za Tour ogreval na Dirki po Švici.

Matxin v pogovoru s slovenskima športnima direktorjema Andrejem Hauptmanom in Janom Polancem. Foto: Alenka Teran Košir

"Letos je Dirka po Švici dolga samo pet dni, koncept je drugačen. Organizator je Flanders Classics – dirka prinaša več krožnih etap, vzpone v zaključkih in ne le en končni klanec. Po Romandiji je to popolno," je prepričan španski strateg, ki meni, da se takšen program popolnoma ujema s Pogačarjevim načrtom. "Regeneracija, višinske priprave, Švica, spet priprave in nato Tour de France."

Ekipa za Tour uradno še ni znana, je pa v ozadju bržkone že sestavljena. "Vseh kolesarjev ni tukaj na pripravah. Najprej se moramo pogovoriti z njimi – iz spoštovanja do njih ne razkrivam imen," je pojasnil Matxin.

Kaj Pogačarja čaka po Touru?

Kaj Pogačarja čaka po Touru, če izvzamemo svetovno in evropsko prvenstvo, kjer je že potrdil svoj nastop? "Vse je odvisno od počutja in utrujenosti po Touru. Odločitev bomo sprejeli takrat," je povedal Matxin, ki se zaveda Pogačarjeve ne samo fizične, ampak predvsem mentalne obremenjenosti.

"Vsak dan ima dve uri obveznosti z mediji, fotografiranja … To je več kot pri drugih. Zato moramo skrbno odmerjati njegov program, da ostane mentalno močan."

Pogačar bo sezono začel 7. marca na dirki Strade Bianche, do takrat pa bo treniral v Monaku in v Španiji.

Video: Kaj pa Vuelta? Pogačar je še ni odpisal.

Zanimivo je, da Pogačar na novinarski konferenci ni kategorično zavrnil nastopa na Dirki po Španiji, kjer bo Primož Roglič lovil rekordno peto skupno zmago, ampak namignil, da se koledar lahko še spremeni.

