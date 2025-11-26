Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Sreda,
26. 11. 2025,
7.21

Osveženo pred

9 minut

Sreda, 26. 11. 2025, 7.21

9 minut

Bolsonaro začel prestajati 27-letno zaporno kazen

Avtorji:
Sa. B., STA

Jair Bolsonaro | Sodišče je za nekdanjega brazilskega predsednika odredilo celovito zdravstveno oskrbo, potem ko so njegovi zdravniki zatrdili, da trpi za vse več zdravstvenimi težavami. | Foto Reuters

Sodišče je za nekdanjega brazilskega predsednika odredilo celovito zdravstveno oskrbo, potem ko so njegovi zdravniki zatrdili, da trpi za vse več zdravstvenimi težavami.

Foto: Reuters

Brazilsko vrhovno sodišče je nekdanjemu predsedniku države Jairju Bolsonaru v torek odredilo začetek prestajanja 27-letne zaporne kazni, na katero je bil obsojen septembra, ko je bil spoznan za krivega načrtovanja državnega udara. Pritožbe na odločitev niso več mogoče, je po poročanju tujih tiskovnih agencij odločil pristojni sodnik.

Bolsonaro je bil septembra obsojen zaradi načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022 in zarote za umor sedanjega predsednika Luisa Inacia Lule da Silve. Načrt naj bi glede na ugotovitve sodišča spodletel zgolj zaradi nasprotovanja vojske. Nekdanji predsednik, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, je sodni proces označeval za lov na čarovnice in se na obsodbo pritožil, a je vrhovno sodišče to v začetku meseca zavrnilo. V torek je sodnik Alexandre de Moraes razsodbo razglasil za dokončno.

Zaradi nevarnosti pobega že od sobote v priporu

Kazen bo 70-letni politik služil v celici na sedežu zvezne policije v Brasilii. Tam je Bolsonaro že od sobote v priporu, ker je sodišče ugotovilo nevarnost pobega. Tega naj bi glede na nekatere indice načrtoval med nočnim bdenjem, ki so ga njegovi podporniki pred njegovim domom organizirali v soboto.

Na zaslišanju v nedeljo je Bolsonaro priznal, da je poskušal odpreti ohišje elektronske zapestnice, a da se je nato spametoval. Zanikal je, da bi nameraval pobegniti, in zatrdil, da je deloval v paranoji, ki naj bi jo povzročila zdravila, ki jih jemlje. Sodišče je za nekdanjega brazilskega predsednika odredilo celovito zdravstveno oskrbo, potem ko so njegovi zdravniki zatrdili, da trpi za vse več zdravstvenimi težavami.

Kazni je v torek začelo prestajati tudi pet obsojenih skupaj z Bolsonarom, med njimi nekdanji vojaški generali in ministri. Obsojeni so bili na med 19 in 26 let zapora.

Jair Bolsonaro, nekdanji brazilski predsednik
Novice Brazilska policija pridržala nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara
Jair Bolsonaro
Novice Nekdanji predsednik Brazilije Bolsonaro obsojen na 27 let zapora
Luiz Inacio Lula da Silva
Novice Brazilski predsednik zavrnil ameriške carine in sankcije
