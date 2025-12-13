Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sobota,
13. 12. 2025,
15.40

Osveženo pred

39 minut

Belorusija zapor zaporniki Aleksander Lukašenko

Sobota, 13. 12. 2025, 15.40

39 minut

Belorusija izpustila 123 političnih zapornikov

A. P. K., STA

Aleksander Lukašenko | Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je pomilostil 123 ljudi iz več držav, poročanje beloruske tiskovne agencije Belta povzema francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je pomilostil 123 ljudi iz več držav, poročanje beloruske tiskovne agencije Belta povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Belorusija je danes izpustila 123 političnih zapornikov, med njimi predstavnika opozicije Marijo Kolesnikovo in Viktorja Babariko ter aktivista in Nobelovega nagrajenca za mir Aleša Bjaljackega, so sporočile skupine za človekove pravice in beloruski mediji. Večino izpuščenih zapornikov so prepeljali v Ukrajino.

Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je pomilostil 123 ljudi iz več držav, so sporočili iz njegovega urada. Navedli so, da so bili izpuščeni posamezniki po beloruskih zakonih obsojeni za različna kazniva dejanja, med drugim za vohunjenje, teroristične in ekstremistične dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

zaporniki, izpuščeni, Belorusija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Skupina za človekove pravice Pomlad (Vjasna) je sporočila, da sta med izpuščenimi zaporniki Marija Kolesnikova, ena od voditeljic velikih protestov v Belorusiji leta 2020, in aktivist Aleš Bjaljacki, prejemnik Nobelove nagrade za mir leta 2022.

Žena Bljaljackega, Natalija Pinčuk, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala, da se njen mož počuti dobro in da je že na poti v Litvo.

zaporniki, izpuščeni, Belorusija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Izpustitev Bjaljackega pozdravil norveški Nobelov odbor

Izpustitev Bjaljackega je pozdravil norveški Nobelov odbor in pri tem pozval tudi k izpustitvi vseh drugih političnih zapornikov v državi, za katere navaja, da jih je več kot 1200.

Med danes izpuščenimi zaporniki je tudi Viktor Babariko, opozicijski politik in eden najglasnejših kritikov Lukašenka, ki je leta 2020 želel nastopiti na predsedniških volitvah, a so ga pred volitvami zaprli.

Velika večina zapornikov prispelo v Ukrajino

Med izpuščenimi zaporniki naj bi bili državljani Velike Britanije, ZDA, Litve, Ukrajine, Latvije, Poljske, Avstralije in Japonske, poroča poljska tiskovna agencija PAP, ki se sklicuje na izjavo Lukašenkovega urada.

Iz Kijeva so sporočili, da je 114 od 123 izpuščenih zapornikov prispelo v Ukrajino. Državljane Belorusije bodo, če to želijo, po prejemu potrebne zdravstvene oskrbe prepeljali na Poljsko in v Litvo, poroča AFP.

Predstavnik beloruske opozicijske voditeljice v izgnanstvu Svetlane Tihanovske je dejal, da je bila Lukašenkova odločitev, da zapornike izpustijo v Ukrajino namesto v Litvo, nepričakovana.

Belorusija zapornike izpustila v zameno za odpravljene sankcije ZDA

Belorusija je pred tem že sporočila, da je zapornike izpustila v zameno za odpravljene sankcije ZDA na kalijev oksid. Belorusija velja za vodilno svetovno proizvajalko te ključne sestavine za proizvodnjo gnojil.

Odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa John Coale, ki se je danes in v petek sestal z Lukašenkom, je sporočil, da bodo sankcije na kalij odpravili takoj, poroča BBC.

Coale je povedal še, da sta z Lukašenkom govorila tudi o Ukrajini in o pomoči, ki bi jo Minsk lahko ponudil v pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

