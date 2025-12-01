Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
9.32

Oman diktator Belorusija Aleksander Lukašenko

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 9.32

1 ura, 10 minut

Skrivnostno izginotje Aleksandra Lukašenka #video

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51
Po pristanku v Muškatu ni bilo nobenih poročil o Lukašenkovem obisku ne iz njegovega urada ne v beloruskih ali omanskih medijih.

Po pristanku v Muškatu ni bilo nobenih poročil o Lukašenkovem obisku ne iz njegovega urada ne v beloruskih ali omanskih medijih.

Foto: @PavelLatushka via X

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je 28. novembra prispel na delovni obisk v Oman. Tam naj bi se sestal s sultanom Hajthamom bin Tarikom Al Saidom, a od pristanka letala v arabski državi ne beloruski ne omanski mediji ne poročajo o državniškem obisku.

V uradnem poročilu pred Lukašenkovim obiskom so beloruske oblasti izpostavile, da se je sodelovanje med Belorusijo in Omanom v zadnjem času okrepilo, kar se odraža tudi v vse večjem številu medsebojnih obiskov na najvišji ravni.

V zadnjih dveh letih je Lukašenko Oman obiskal že dvakrat, oktobra letos pa je v Minsk prispel tudi sultan Hajtham bin Tarik Al Said, ki je z Belorusijo takrat podpisal načrt o medsebojnem sodelovanju.

"Obisk beloruskega predsednika v Omanu bo stranema omogočil temeljito razpravo o izvajanju doseženih sporazumov in prehodu skupnih projektov v praktično fazo na različnih področjih," so v uradu predsednika Lukašenka napovedali aktualni obisk.

Lukašenkovo letalo po pristanku v Omanu | Foto: @PavelLatushka via X Lukašenkovo letalo po pristanku v Omanu Foto: @PavelLatushka via X Letalo Aleksandra Lukašenka je 28. novembra zvečer pristalo v Muškatu, glavnem mestu Omana. Zanimivo je, da ga na letališču ni pričakal državni vrh, temveč Abdul Salam Al-Murshidi, vodja omanske investicijske uprave. Opozicijski beloruski portali so opazili, da Lukašenko ni bil sprejet z državniškimi častmi.

Od pristanka pred dnevi nobenih informacij o Lukašenku

A še bolj nenavadno je, da po pristanku v Muškatu ni bilo nobenih poročil o Lukašenkovem obisku ne iz njegovega urada ne v beloruskih ali omanskih medijih, nobenih podrobnosti pa ni mogoče najti niti na spletnih straneh državnih institucij.

Portal medianews.az poroča, da je to sprožilo več špekulacij na družbenih omrežjih in spletnih medijih Lukašenkove opozicije, zaradi česar so se razširile novice z naslovi, kot so Lukašenko je izginil, Lukašenko je izginil v Omanu in Lukašenko je izginil po odhodu v Oman.

Aleksandar Lukašenko
Aleksander Lukašenko
Aleksander Lukašenko
Oman diktator Belorusija Aleksander Lukašenko
