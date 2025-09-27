Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Sobota,
27. 9. 2025,
7.38

7 minut

Rusija Ukrajina vojna Aleksander Lukašenko

"Putin ima zelo dober predlog za konec vojne. Če ga ne bodo sprejeli, bodo izgubili Ukrajino."

K. M.

Aleksandar Lukašenko | "To je dober predlog za Ukrajino. Zelo dober predlog. Trump je predloge slišal na Aljaski", je Lukašenko povedal ruskemu televizijskemu novinarju Pavelu Zarubinu. | Foto Guliverimage

"To je dober predlog za Ukrajino. Zelo dober predlog. Trump je predloge slišal na Aljaski", je Lukašenko povedal ruskemu televizijskemu novinarju Pavelu Zarubinu.

Foto: Guliverimage

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je po srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v petek dejal, da bo ruski voditelj napovedal "zelo dober predlog" za konec vojne v Ukrajini, ki ga po njegovih besedah ​​Združene države Amerike v veliki meri podpirajo. Lukašenko, ki se je več kot pet ur pogovarjal s Putinom, ni razkril, kaj predlog vključuje, je pa dodal, da je bil predstavljen ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki se je s Putinom prejšnji mesec sestal na Aljaski.

"S predsednikom Putinom sva se o njem pogovarjala, ampak o tem ne bom govoril. Predsednik bo sam povedal," je dejal Lukašenko, Putinov tesen zaveznik.

"To je zelo dober predlog za Ukrajino" 

"To je dober predlog za Ukrajino. Zelo dober predlog. Trump je predloge slišal na Aljaski", je Lukašenko povedal ruskemu televizijskemu novinarju Pavelu Zarubinu. "Če Ukrajinci ne bodo sprejeli teh predlogov, bo tako, kot je bilo na začetku posebne vojaške operacije," je dodal in uporabil izraz, ki ga Moskva uporablja za opis invazije na Ukrajino. "Še huje bo: izgubili bodo Ukrajino."

Rusija je že prej vztrajala pri pogojih, ki jih Ukrajina zavrača, vključno s predajo dodatnega ozemlja, opustitvijo ukrajinskih ambicij po članstvu v Natu in omejitvijo velikosti ukrajinskih oboroženih sil.

Lukašenko je spregovoril tri dni po tem, ko je Trump nepričakovano dejal, da je Ukrajina sposobna vrniti vse izgubljeno ozemlje, skoraj petino države, in da bi morala takoj ukrepati, ker je rusko gospodarstvo v velikih težavah.

Kremelj: Trump je bil pod vplivom Zelenskega

Kremelj je komentarje zavrnil in jih pripisal dejstvu, da se je Trump tik pred tem srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in da je bil pod vplivom Zelenskega pogleda na konflikt. Zelenski je dejal, da se Putin le pretvarja, da se pogaja, vendar ga v resnici mir ne zanima.

"Da bi se izognil izgubi celotne Ukrajine, se mora (Zelenski) ne le pogajati, ampak se tudi strinjati z ugodnimi pogoji, pogoji, ki so jih Američani v veliki meri odobrili," je dejal Lukašenko.

Predlagal je tudi, da se on, Putin in Zelenski kot voditelji treh slovanskih držav usedejo za mizo in dosežejo dogovor. Ukrajina pravi, da si želi srečanja med Zelenskim in Putinom, Rusija pa pravi, da je to mogoče le, če se ukrajinski voditelj strinja, da pride v Moskvo.

