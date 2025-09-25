Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Četrtek,
25. 9. 2025,
9.06

Rusija Ukrajina Sukhoi letalo

Četrtek, 25. 9. 2025, 9.06

7 minut

Vojna v Ukrajini

Ukrajinska vojska sestrelila dragocen ruski bombnik Su-34

P. P.

Suhoj Su-34 spada med najmodernejša bojna letala ruske vojske. | Foto Gulliverimage

Suhoj Su-34 spada med najmodernejša bojna letala ruske vojske.

Foto: Gulliverimage

Ukrajinska vojska je sporočila, da je zgodaj zjutraj nad Zaporožjem sestrelila ruski bombnik Suhoj Su-34, ki je sodeloval pri napadih na mesto.

Ključni poudarki dneva

9.51 Ukrajinci na Krimu uničili dve ruski vojaški transportni letali
9.04 Ukrajinska vojska sestrelila dragocen ruski bombnik Su-34

9.51 Ukrajinci na Krimu uničili dve ruski vojaški transportni letali

Letalo Antonov An-26 | Foto: Guliverimage Letalo Antonov An-26 Foto: Guliverimage Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je sporočila, da je njena posebna enota Primari uničila dve ruski vojaški transportni letali Antonov An-26 in obalne radarske postaje na okupiranem polotoku Krim.

Posebna enota je objavila vtudi ideoposnetek, ki prikazuje uničenje ruskih transportnih letal in obalnih radarskih postaj med napadom.

9.04 Ukrajinska vojska sestrelila dragocen ruski bombnik Su-34

Ruski bombnik Suhoj Su-34 je ukrajisnka vojska sestrelila okoli 4. ure zjutraj, so na Telegramu sporočili v generalnem štabu ukrajinskih oboroženih sil. Podrobnosti vojska še ni razkrila, prav tako še ni objavljenih fotografij ali posnetkov sestrelitve.

Suhoj Su-34 spada med najmodernejša bojna letala ruske vojske. Ta dvomotorni nadzvočni lovec-bombnik uporablja od leta 2014. Bombnik lahko prevaža do osem ton različnega orožja. Doseg letala je približno štiri tisoč kilometrov, razvije pa lahko hitrost do 2.200 kilometrov na uro.

Gre za naslednika bojnega letala Su-27 in neposrednega sorodnika letala Su-35. Letala se je prijelo tudi ime Račka – zaradi poudarjenega nosu, podobnega kljunu pri racah. Med drugim se letalo lahko pohvali z drugačno zasnovo potniške kabine, kjer pilot in sopilot sedita drug ob drugem in ne drug za drugim, kot je v navadi.

Letalo
Novice Rusko letalo izginilo z radarjev, nato strmoglavilo na severu Afganistana
Ukrajina
Novice Ukrajinci z ročno raketo sestrelili rusko letalo #video
Ukrajina
Novice Ukrajinci: Sestrelili smo zmogljivo rusko letalo #video

Rusija Ukrajina Sukhoi letalo
