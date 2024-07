Ukrajinci z ročno raketo sestrelili rusko letalo #video

Pripadniki ukrajinske 110. brigade so s prenosno ročno raketo stinger uspešno razstrelili rusko letalo Su-25.

Letalo je bilo sestreljeno, so sporočili iz Ukrajine, izgubo pa je potrdil tudi vir, povezan z ruskim vojaškim letalstvom. Po navedbah Rusov je pilot preživel in so ga evakuirali.

Stinger je model rakete zemlja-zrak, ki jo lahko nosi in izstreli en posameznik. Prenosni zračni obrambni sistemi so grožnja nizkoletečim letalom, predvsem helikopterjem, ukrajinski vojski pa je tokrat z njim uspelo sestreliti letalo.

V spodnjem posnetku lahko vidite trenutek, ko je letalo stmoglavilo v tla.