Poljaki bodo Ukrajincem pomagali sestreljevati ruske rakete?

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je dejal, da Varšava razmišlja o predlogu Kijeva, da bi Poljska sestreljevala ruske rakete, namenjene proti poljskemu ozemlju, ki so sicer še v ukrajinskem zračnem prostoru.

Predlog je bil vključen v sporazum o skupni obrambi med državama, podpisan med obiskom predsednika Volodimirja Zelenskega v Varšavi v začetku tega tedna, poroča BBC.

"Na tej stopnji je to ideja. Naš dogovor pravi, da bomo to idejo raziskali," je Sikorski povedal na vrhu Nata v Washingtonu.

Dejal je, da so nekatere ruske rakete, izstreljene z območja Sankt Peterburga proti ukrajinskim tarčam v bližini zahodnega mesta Lvov, nedaleč od poljske meje, prečkale Belorusijo in vstopile v poljski zračni prostor približno 40 sekund, preden so se obrnile proti svojim tarčam v Ukrajini.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski. Foto: Reuters

Sikorski: Ruševine bi lahko bile grožnja našim državljanom

Sikorski je dodal, da bi glede na predlog sestreljevali vse rakete, ki bi prečkale zahodno Ukrajino v smeri Poljske. "Smo država na prvi liniji in ruske rakete kršijo naš zračni prostor," je dejal Sikorski. "Naša dilema je naslednja. Če bi jih sestrelili šele, ko bi vstopile v naš zračni prostor, bi bile ruševine precejšnja grožnja našim državljanom in naši lastnini. Po mojem mnenju gre za samoobrambo, vendar to idejo preučujemo," je dejal Sikorski.

Povedal je tudi, da je neoborožena ruska raketa decembra 2022 padla blizu njegovega doma v Bydgoszczu, približno 500 kilometrov od beloruske meje, ne da bi pri tem koga poškodovala. So pa razbitine rakete ubile dva poljska državljana, ko je pred enim mesecem Ukrajina sestrelila rusko raketo blizu poljske meje.

V začetku tega tedna je poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dejal, da se bo Varšava posvetovala s svojimi zavezniki v Natu in prosila za njihovo soglasje, preden bo poskušala sestreliti katerokoli rusko raketo. "Če bi taka odločitev obstajala, je to lahko le zavezniška odločitev. Nikoli ne bo odločitev posameznika," je Kosiniak-Kamysz povedal za poljsko televizijo TVN na vrhu Nata v Washingtonu.

Severna Koreja obsodila izjavo vrha Nata o pošiljanju orožja Rusiji

Severna Koreja je ostro zavrnila skupno izjavo vrha zveze Nato, v kateri je zavezništvo obsodilo dobavo severnokorejskega orožja Rusiji, poročanje severnokorejskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izjava spodbuja novo hladno vojno in globalno konfrontacijo, so sporočili v Pjongjangu.

Severnokorejsko zunanje ministrstvo najostreje obsoja in zavrača izjavo Nata, ki "spodbuja novo hladno vojno in globalno vojaško konfrontacijo" ter "zahteva novo silo in nov način ukrepanja", je po navedbah severnokorejske tiskovne agencije KCNA sporočil tiskovni predstavnik ministrstva.

Voditelji Nata so na vrhu v Washingtonu v sredo v skupni izjavi obtožili Severno Korejo, da z zagotavljanjem neposredne vojaške pomoči Moskvi podžiga rusko agresijo v Ukrajini.

Severna Koreja je že večkrat zanikala, da bi Moskvi dobavljala orožje. Vendar pa sta junija severnokorejski voditelj Kim Jong Un in ruski predsednik Vladimir Putin podpisala sporazum, ki predvideva vzajemno vojaško pomoč v primeru napada, poroča AFP.

Voditelji Nata: Ključna je Kitajska

Voditelji Nata so sicer na vrhu v Washingtonu v skupni izjavi tudi opozorili, da je pri omogočanju ruske agresije na Ukrajino ključna Kitajska. Pozvali so jo, naj ustavi vsakršno materialno in politično podporo ruski vojaški agresiji na Ukrajino.

Peking se je v četrtek ostro odzval s pozivom zavezništvu, naj preneha napihovati t. i. kitajsko grožnjo. "Kitajska ni ustvarila ukrajinske krize," so sporočili iz kitajskega predstavništva pri EU.