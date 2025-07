Razkritje: v ruskem vojaškem stroju smrti sodelujejo tudi otroci

Kremelj v vojno proti Ukrajini očitno načrtno in sistematično novači tudi mlade Ruse. Otroci in mladi, ki se dobro odrežejo na tekmovanju za nadarjene šolarje, so tako aktivno vključeni v razvoj in testiranje dronov kamikaz.

Postopek zaposlovanja se pogosto začne z na videz neškodljivimi računalniškimi igrami in se za najbolj nadarjene šolarje konča z neposrednim vstopom v obrambna podjetja, piše v tujini delujoči ruski opozicijski medij The Insider.

Ruska orožarska podjetja novačijo šolarje

Poudarek je na računalniški igri Berloga, ki je bila predstavljena leta 2022. V njej so otroci v vlogi medveda, ki uporablja drone tudi za boj proti rojem čebel. Tisti, ki so v igri še posebej uspešni, lahko na koncu šolskega leta celo prejmejo dodatne točke na izpitih.

Otroci, ki se izkažejo v igranju igrice, so nato povabljeni na nacionalna tekmovanja, kot je iskanje talentov. Kot piše The Insider, jih tam rekrutirajo podjetja iz ruske orožarske industrije, vključno s podjetji na mednarodnih seznamih sankcij, ker so neposredno vpletena v rusko vojno proti Ukrajini.

Sodelovanje šolarjev pri načrtovanju dronov

Neki šolar je za omenjeni ruski medij pojasnil, da je skupaj z drugimi šolarji aktivno sodeloval pri modeliranju komponent za različne sisteme brezpilotnih letalnikov. Prav tako je običajna praksa, da se namerno prikriva vojaški namen projektov.

The Insider o sistemu, ki pod pretvezo iger in tehnoloških tekmovanj vključuje ruske šolarje v delo vojaško-industrijskega kompleksa:

Drugi udeleženec je povedal: "Ne bi smeli reči, da je to potrebno za vojno. Zato smo razmišljali o civilnih aplikacijah. Projekt mora vedno imeti dvojni namen. To je nepisano pravilo, ki sem ga opazoval na vsakem tekmovanju."

Mladoletniki sestavljajo drone

Ruski predsednik Vladimir Putin je večkrat pozval k množični širitvi proizvodnje brezpilotnih letalnikov. Ti imajo zdaj osrednjo vlogo na bojišču, tako v napadih na fronti kot pri ciljno usmerjenih napadih na oddaljenih območjih. Da bi sledila tehnološkemu razvoju, Rusija očitno posebej išče tehnološko podkovane mlade ljudi.

Po poročilu so mladoletniki vključeni tudi v proizvodnjo večjih brezpilotnih letalnikov. Televizijski dokumentarec vojaške radiotelevizije Zvezda je med koncem tedna v tovarni brezpilotnih letalnikov v Alabugi v ruski republiki Tatarstan prikazal mlade, ki so pomagali sestavljati brezpilotne letalnike kamikaze.

Kršitev mednarodnega prava v Alabugi

Prikazanih je bilo na stotine brezpilotnih letalnikov geran-2, ki temeljijo na iranskem modelu šahed-136. To orožje Rusija uporablja za teroriziranje ukrajinskih civilistov.

Videoposnetek izdelave dronov v Alabugi:

EU je že uvedla sankcije proti tovarni v Alabugi. Tovarna je bila tudi večkrat tarča ukrajinskih napadov brezpilotnih letalnikov. Že samo zaradi tega uporaba otrok v tovarni krši mednarodno pravo.

13-letnik ruske vojake učil upravljanja dronov

V televizijskem poročilu je bilo tudi pojasnjeno, da naj bi se 14- in 15-letniki veščin upravljanja brezpilotnih letalnikov naučili v sosednjem vadbenem centru in kasneje delali neposredno v tovarni. Obrazi mladih, ki so bili prikazani, so bili zakriti. Neki šolar je za The Insider povedal, da je pri 13 letih že učil vojake, kako uporabljati drone v vladnem objektu.

Novinarji The Insiderja so izjavili, da so svojo raziskavo izvedli pod lažnimi identitetami: predstavljali so se kot zaposleni v državnih medijih, saj je neodvisno novinarstvo v Rusiji prepovedano. Tako so se predstavljali kot državni novinarji, da bi lažje pridobili občutljive informacije od sogovornikov.