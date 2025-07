To orožje je postalo nočna mora ruske vojske

Švedska je pred kratkim napovedala dva nova paketa vojaške pomoči za podporo ukrajinski vojski v boju proti Rusiji. 18. in 19. sveženj pomoči sta namenjena zagotavljanju najsodobnejših vojaških zmogljivosti in njuna skupna vrednost znaša približno 1,5 milijarde švedskih kron, kar ustreza približno 135 milijonom evrov, piše nemški Focus.

Deset novih samohodnih topov za Ukrajince

Napovedane dobave vključujejo orožje dolgega dosega, podvodno opremo in okrepljeno logistično podporo z vojaškimi tovornjaki. Posebej velja omeniti dobavo desetih dodatnih samohodnih topov archer. Ti topovi so v Ukrajini v uporabi od januarja 2023 in so dokazali svojo učinkovitost.

Švedski topovi archer podjetja BAE Systems Bofors, švedske podružnice britanskega obrambnega podjetja BAE Systems, so primerljivi s francoskimi topovi caesar. Imajo doseg od 30 do 50 kilometrov, odvisno od uporabljene vrste granate.

Hitra uporaba, hitrost in velika gibljivost

Visoka mobilnost in hitra pripravljenost topov jih delajo še posebej primerne za dinamična bojna okolja. Pomembna prednost je taktika "streljaj in zbeži", pri kateri top hitro zadene cilj in nato spremeni položaj, da se izogne ​​sovražnikovim protinapadom.

Uporaba archerja v bojih v Ukrajini:

An Archer howitzer vs. a russian Msta-S howitzer.

The dominance of western-made weapons and flawless victory.



📹: 45th Artillery Brigade pic.twitter.com/xUOyFd8KTg — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 5, 2024

Zahvaljujoč avtomatiziranemu sistemu so topovi archer pripravljeni za uporabo v samo 20 sekundah. V 15 sekundah lahko izstrelijo do tri granate ali v treh minutah do 21 granat, hkrati pa ohranjajo visoko natančnost zaradi naprednih tehnologij vodenja.

Zaradi te učinkovitosti so nekateri specializirani mediji, kot sta United24 in Militarnji, topove poimenovali nočna mora ruske vojske, še piše Focus.