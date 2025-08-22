Mercedesi kmalu z motorji BMW? Zgodovinski dogovor očitno ni daleč.

Pri Mercedes-Benzu so neuradno v vse tesnejših dogovorih z BMW, da v prihodnjih letih uporabijo bavarske štirivaljne bencinske motorje v nekaterih svojih modelih, je poročal nemški Manager Magazin.

Po informacijah s strani njihovih virov pri Mercedesu so dogovori že v sklepni fazi in uradno napoved, če bo do sodelovanja res prišlo, lahko pričakujemo že do konca leta. Tako sodelovanje dveh neposrednih nemških premijskih tekmecev bi bila prava zgodovinska prelomnica.

Motorji BMW za Mercedesove priključne hibride

Motorji BMW bi poganjali Mercedesove modele kot so CLA, GLA, GLB, razred C, razred E in GLC. Mercedes bi s temi motorji dobil ustrezne pogone v skladu z normativi Euro 7, prav tako pa bi brez visokih lastnih razvojnih stroškov zagotovil priključnohibridne različice omenjenih modelov.

Mercedes je sicer že za novi CLA razvil zelo kompakten 1,5-litrski motor, ki pa je primeren predvsem za blago hibridne različice, ne pa priključnohibridne in prav tako ne za možnost podaljševalnika dosega. To praznino bi lahko zapolnil BMW s svojimi motorji, predvidoma bi to bili dvolitrski štirivaljniki.

