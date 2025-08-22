Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
22. 8. 2025,
6.55

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
BMW Mercedes-Benz

Petek, 22. 8. 2025, 6.55

18 minut

BMW in Mercedes-Benz

Mercedesi kmalu z motorji BMW? Zgodovinski dogovor očitno ni daleč.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mercedes CLA | Bodo v novega CLA res vgradili tudi BMW-jev motor? | Foto Mercedes-Benz

Bodo v novega CLA res vgradili tudi BMW-jev motor?

Foto: Mercedes-Benz

Očitno bi lahko nekatere Mercedesove avtomobile kmalu poganjali tudi BMW-jevi motorji.

Pri Mercedes-Benzu so neuradno v vse tesnejših dogovorih z BMW, da v prihodnjih letih uporabijo bavarske štirivaljne bencinske motorje v nekaterih svojih modelih, je poročal nemški Manager Magazin.

Po informacijah s strani njihovih virov pri Mercedesu so dogovori že v sklepni fazi in uradno napoved, če bo do sodelovanja res prišlo, lahko pričakujemo že do konca leta. Tako sodelovanje dveh neposrednih nemških premijskih tekmecev bi bila prava zgodovinska prelomnica.

Motorji BMW za Mercedesove priključne hibride 

Motorji BMW bi poganjali Mercedesove modele kot so CLA, GLA, GLB, razred C, razred E in GLC. Mercedes bi s temi motorji dobil ustrezne pogone v skladu z normativi Euro 7, prav tako pa bi brez visokih lastnih razvojnih stroškov zagotovil priključnohibridne različice omenjenih modelov.

Mercedes je sicer že za novi CLA razvil zelo kompakten 1,5-litrski motor, ki pa je primeren predvsem za blago hibridne različice, ne pa priključnohibridne in prav tako ne za možnost podaljševalnika dosega. To praznino bi lahko zapolnil BMW s svojimi motorji, predvidoma bi to bili dvolitrski štirivaljniki.
 

BMW Mercedes-Benz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.