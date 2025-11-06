Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

6. 11. 2025
BMW i3

BMW je potrdil nov model i3, na cestah bo konec leta 2026

Gregor Pavšič

BMW i3 neue klasse | Foto BMW

Foto: BMW

Vodstvo BMW-ja je potrdilo nov model z oznako i3.

BMW i3 je bil eden prvih širše sprejetih in prodajno uspešnih električnih avtomobilov. Čeprav ga ne proizvajajo več, ostaja predvsem oblikovno in pri izbiri materialov eden najbolj modernih. Vodstvo BMW je ob objavi poslovnih rezultatov za tretje četrtletje potrdilo, da se i3 vrača. To pa ne bo več mestni malček, temveč klasična limuzina dimenzij razreda 3. 

Nekdanjij BMW i3. | Foto: Gašper Pirman Nekdanjij BMW i3. Foto: Gašper Pirman Novi i3 na cestah konec leta 2026

Po prvem modelu iX3 bo i3 naslednji avtomobil z BMW-jeve nove 800-voltne platforme “neue klasse”. Ta limuzina bo serijska različica prvega koncepta “vision neue klasse”, ki ga je BMW pokazal na razstavi IAA leta 2023. Medtem ko iX3 izdelujejo na Madžarskem (Debrecen), bodo novega i3 v drugi polovici prihodnjega leta začeli izdelovati v Munchnu. 

Avtomobil bodo naknadno prav tako izdelovali v Mehiki, za kitajski trg pa ga bodo v sodelovanju s tamkajšnjimi tehničnimi partnerji nekoliko prilagodili. 

BMW i3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW BMW i3 neue klasse | Foto: BMW Foto: BMW

električni avtomobili Neue Klasse BMW i3 BMW
