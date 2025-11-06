BMW i3 je bil eden prvih širše sprejetih in prodajno uspešnih električnih avtomobilov. Čeprav ga ne proizvajajo več, ostaja predvsem oblikovno in pri izbiri materialov eden najbolj modernih. Vodstvo BMW je ob objavi poslovnih rezultatov za tretje četrtletje potrdilo, da se i3 vrača. To pa ne bo več mestni malček, temveč klasična limuzina dimenzij razreda 3.

Nekdanjij BMW i3. Foto: Gašper Pirman

Po prvem modelu iX3 bo i3 naslednji avtomobil z BMW-jeve nove 800-voltne platforme “neue klasse”. Ta limuzina bo serijska različica prvega koncepta “vision neue klasse”, ki ga je BMW pokazal na razstavi IAA leta 2023. Medtem ko iX3 izdelujejo na Madžarskem (Debrecen), bodo novega i3 v drugi polovici prihodnjega leta začeli izdelovati v Munchnu.

Avtomobil bodo naknadno prav tako izdelovali v Mehiki, za kitajski trg pa ga bodo v sodelovanju s tamkajšnjimi tehničnimi partnerji nekoliko prilagodili.

Foto: BMW Foto: BMW