Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
8.17

Osveženo pred

1 ura, 58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili Prodaja avtomobilov Xiaomi

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 8.17

1 ura, 58 minut

Xiaomi

Xiaomi je 18 mesecev po prehodu na avtomobile z njimi že dobičkonosen

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Xiaomi YU7 | Foto Xiaomi

Foto: Xiaomi

Xiaomijev avtomobilski oddelek je manj kot dve leti po zagonu že ustvaril prvo dobičkonosno četrtletje.

Kitajski Xiaomi je z vstopom v avtomobilski svet tega precej poživil, njihova prva avtomobila pa sta na trg dosegla nepričakovano visoke začetne prodajne številke. Pri Xiaomiju so napoved za letošnjo prodajo zdaj povečali s 350 na 400 tisoč električnih avtomobilov.

Boljša prodaja in tudi višja povprečna cena 

V tretjem četrtletju so imeli samo z avtomobili 28,3 milijarde juanov (okrog 3,45 milijarde evrov) prihodkov. V primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem so prihodki zrasli za 133 odstotkov, v primerjavi z letošnjim drugim četrtletjem pa za 36 odstotkov. Dobiček v tem obdobju je pred obdavčitvijo znašal 700 milijonov juanov (85 milijonov evrov), kar je podatek za celotno divizijo - ta poleg avtomobilov vključuje še nekaj preostalih področij, a vozila ustvarijo veliko večino prihodkov.

Xiaomi je tako pozitivno četrtletje ustvaril že 18 mesecev po zagonu avtomobilske proizvodnje. Podatek velja seveda le za tretje četrtletje, saj je celoten Xiaomijev avtomobilski posel še v rdečih številkah.

Izboljšano poslovanje v tretjem četrtletju je zasluga boljše prodaje, a tudi višje povprečne maloprodajne cene xiaomijev SU7 in YU7. V zadnjem četrtletju je Xiaomi prodajo avtomobilov povečal z 81 na 108 tisoč vozil. Povprečna cena se je povečala z 29 na dobrih 31 tisoč evrov, kar je posledica povečane prodaje nekoliko dražjega modela YU7. 
 
 

električni avtomobili Prodaja avtomobilov Xiaomi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.