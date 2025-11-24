Xiaomijev avtomobilski oddelek je manj kot dve leti po zagonu že ustvaril prvo dobičkonosno četrtletje.

Kitajski Xiaomi je z vstopom v avtomobilski svet tega precej poživil, njihova prva avtomobila pa sta na trg dosegla nepričakovano visoke začetne prodajne številke. Pri Xiaomiju so napoved za letošnjo prodajo zdaj povečali s 350 na 400 tisoč električnih avtomobilov.

Boljša prodaja in tudi višja povprečna cena

V tretjem četrtletju so imeli samo z avtomobili 28,3 milijarde juanov (okrog 3,45 milijarde evrov) prihodkov. V primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem so prihodki zrasli za 133 odstotkov, v primerjavi z letošnjim drugim četrtletjem pa za 36 odstotkov. Dobiček v tem obdobju je pred obdavčitvijo znašal 700 milijonov juanov (85 milijonov evrov), kar je podatek za celotno divizijo - ta poleg avtomobilov vključuje še nekaj preostalih področij, a vozila ustvarijo veliko večino prihodkov.

Xiaomi je tako pozitivno četrtletje ustvaril že 18 mesecev po zagonu avtomobilske proizvodnje. Podatek velja seveda le za tretje četrtletje, saj je celoten Xiaomijev avtomobilski posel še v rdečih številkah.

Izboljšano poslovanje v tretjem četrtletju je zasluga boljše prodaje, a tudi višje povprečne maloprodajne cene xiaomijev SU7 in YU7. V zadnjem četrtletju je Xiaomi prodajo avtomobilov povečal z 81 na 108 tisoč vozil. Povprečna cena se je povečala z 29 na dobrih 31 tisoč evrov, kar je posledica povečane prodaje nekoliko dražjega modela YU7.



