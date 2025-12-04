Kia bo v začetku prihodnjega leta razkrila svoj najmanjši električni avtomobil, ki ga kmalu pričakujemo tudi v Sloveniji.

Kia bo svoj novi avtomobil EV2 razkrila januarja na avtomobilski razstavi v Bruslju. EV2 bo električni križanec kompaktnega razreda. Prve fotografije dajejo vtis, kakšen bo EV2 v serijski različici. Nekaj podobnosti bo prav gotovo z obstoječimi modeli kot je EV3. Kia bo z EV2 dobila pomemben avtomobil v nižjem cenovnem segmentu.

Kia bo EV2 že v prvih mesecih 2026 pripeljala tudi v Slovenijo, avtomobil pa bodo izdelovali na Slovaškem.

Cilj s ceno bo pod 30 tisočaki

Cene sicer še niso znane, cilj pa bo prav gotovo EV2 spraviti pod mejo 30 tisoč evrov, kar z upoštevanjem trenutne subvencije pomeni ceno do 25 tisoč evrov.

Električnih tekmecev v tem cenovnem segmentu je že danes kar precej (renault 4, nekoliko večji MG S5, ford puma …), novi pa prihajajo tudi prihodnje leto. Tri podobna vozila bo na trg poslal Volkswagnov koncern.

EV2 bo nastal na platformi E-GMP, kar napoveduje podobno izbiro pogona kot ga poznamo pri EV3. Glede na velikost lahko pričakujemo baterijo kapacitete dobrih 50 kilovatnih ur, kar zagotavlja realen doseg 300 kilometrov.

Več informacij po razkritju v Bruslju (9. januar), kjer bo avtomobilska razstava sicer potekala od 10. do 18. januarja. Kia bo v Bruslju pokazala tudi različico GT modela EV3, ob tem pa še modele EV4 (kombilimuzina) in EV5.

Foto: Kia

Foto: Kia