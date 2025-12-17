Kako dolga bi bila in koliko bi stala vožnja z električnim avtomobilom iz Malage do Ljubljane, ki je dolga okrog dva tisoč kilometrov?

Novi BMW iX3 na prvem testu v Andaluziji. Foto: Gregor Pavšič Ob koncu prve testne vožnje z novim BMW iX3 smo preizkusili vgrajeni sistem za pripravo načrta poti, ki pri električnih vozilih poleg osnovne navigacije poišče tudi polnilnice in pripravi načrt polnjenja. Tako avtomobil poišče najzmogljivejše polnilnice, za vsako pa predvidi čas polnjenja, ki je najbolj učinkovit z vidika časa in pridobljene energije.

Konkreten primer – iX3 je za vožnjo iz bližine španske Malage do Ljubljane predvidel pet oziroma sedem polnjenj. Pot bi bila dolga skoraj 2.500 kilometrov.

Strošek polnjenj od Malage do Ljubljane bi po našem izračunu znašal okrog 200 evrov oziroma osem evrov na sto kilometrov.

Tvegan izračun - prihod do te polnilnice s komaj dvema odstotkoma preostale energije ni priporočljiv. Foto: Gregor Pavšič

Bavarski športni terenec ima zelo veliko baterijo s kapaciteto 108 kilovatnih ur (kWh). Večina avtomobilov ima manjše baterije, ki v povprečju sprejmejo med 60 in 80 kWh. Velikost baterije vpliva na število potrebnih polnjenj, enako tudi povprečna poraba energije.

Ko smo uporabili načrtovalnik poti mreže Ionity in predvideli električni avtomobil z dosegom 450 kilometrov, je vmesnik predvidel 11 postankov za polnjenje. Večinoma so bili dolgi okrog od 20 do 30 minut. Medtem ko je pri zgornjem izračunu iX3 kar nekoliko preveč tvegano načrtoval vmesno vožnjo do komaj dveh odstotkov preostale energije ob prihodu do polnilnice, smo Ionityju kot spodnjo mejo nastavili 15 odstotkov baterije. Zgornja meja je bila 80 odstotkov, saj takrat navadno moč polnjenja občutno pade.

Foto: Gregor Pavšič Ena izmed polnilnic Ionity na jugozahodu Pirenejskega polotoka. Foto: Gregor Pavšič

Tesline polnilnice so odprte marsikje že odprte za druge znamke avtomobilov. Brez naročnine pa so lahko cene tudi precej zasoljene. Foto: Gregor Pavšič

Je 11 polnjenj preveč? Zdi se veliko, toda tako dolga vožnja bi tudi brez postankov trajala več kot 24 ur. To pomeni, da bi si vsak postanek za polnjenje privoščili na dobri dve uri vožnje. Iz vidika dobrega počutja in tudi prometne varnosti bi bil krajši oddih po dveh urah, ki bi trajal okrog 20 minut, dejansko priporočljiv za vse vrste vozil.

Prav številčnejši in krajši postanki za polnjenje so pri avtomobilih z naprednejše 800-voltne zasnove časovno najbolj smiselni. Lani smo med tisoč kilometrov dolgo vožnjo na relaciji Koper–Dunaj–Koper porscheja macana polnili petkrat (lahko bi ga le štirikrat), a v povprečju vsakič le za 15 minut. Če bi bila poraba nižja (28 kWh/100 km), bi bilo polnjenj celo še manj.

Odvisno od naročnine (oziroma brez nje) stane ena kWh elektrike pri Ionity od 69 do 39 centov. Foto: Gregor Pavšič

Zemljevid ultrazmogljivih polnilnic da vedeti, da je polnilna infrastruktura v zahodni Evropi na mnogo višji ravni kot še pred nekaj leti – tako dolga potovanja so bila še mnogo zahtevnejša leta 2021, ko smo se s škodo enyaq odpravili na 3.500 kilometrov dolg potep med Ljubljano, francoskimi Alpami in Azurno obalo.

Voznik, ki bi danes potoval med Malago in Španijo, niti ne bi potreboval umetne inteligence za izračun poti. Iskanje polnilnice na vsaki dobri dve uri vožnje oziroma na okvirno slabih 300 kilometrov, je dokaj logično – tudi mreže polnilnic so namreč postavljene strateško premišljeno.

Na poti so najbolj smiselne polnilnice Ionity, ki so tudi stroškovno zelo učinkovite. Že pri osnovni naročnini šestih evrov se cena za kWh spusti s 65 na 49 centov. Ob cestah je tudi mnogo Teslinih polnilnic, ki so odprte za preostale avtomobilske znamke.

Koliko bi torej stala vožnja med Malago in Španijo?

Glede na trenutne nižje temperature je vmesnik Ionity predvidel porabo 540 kWh elektrike. Pri 24 urah čiste vožnje bi za polnjenje dodali še pet ur in pol. Taka poraba energije predvideva precej visoko porabo. Če bi imeli porabo 19 ali 20 kWh na sto kilometrov, bi za celotno pot potrebovali slabih 500 kWh elektrike.

Pri ceni 39 centov bi to pomenilo strošek za polnjenje slabih 200 evrov. To za 2.500 kilometrov dolgo vožnjo ni veliko – osem evrov za sto prevoženih kilometrov.