Resno svarilo za Nemčijo: časa za rešitev je vse manj

Siemens, BASF in Volkswagen milijarde vlagajo v umetno inteligenco, da bi dohiteli ZDA in Kitajsko. Če jim ne uspe, je na kocki nešteto delovnih mest.

Bo nemško gospodarstvo še naprej propadalo? Bo največje evropsko gospodarstvo postalo industrijski muzej na prostem? Ti strahovi se širijo že leta. Da bi to preprečili, so potrebni radikalni koraki modernizacije – in umetna inteligenca (UI) je del tega, piše Deutsche Welle (DW).

Strupena mešanica v Nemčiji

Produktivnost v Nemčiji stagnira že 15 let, delež izvoza avtomobilov in strojev se zmanjšuje, nemški stroški energije pa so med najvišjimi med državami G7. Ti dejavniki ustvarjajo strupeno mešanico, ki vse bolj spodkopava konkurenčnost države.

Politiki in poslovni voditelji so prepričani, da obstaja le kratka priložnost za preobrat tega padajočega trenda, in sicer z integracijo umetne inteligence v tovarne in dobavne verige. To bi Nemčiji lahko omogočilo, da dohiti dva največja svetovna akterja, ZDA in Kitajsko.

Nemčija želi dohiteti ZDA in Kitajsko

Ob predstavitvi prvega evropskega superračunalnika Jupiter septembra letos je nemški kancler Friedrich Merz poudaril, da sta ZDA in Kitajska v tesni tekmi za prihodnji tržni delež v svetovnem gospodarstvu, ki ga poganja umetna inteligenca. "V Nemčiji in Evropi imamo vse možnosti, da jih dohitimo in nato z njimi držimo korak," je povedal udeležencem predstavitvenega dogodka v Jülichu.

V Nemčiji od letos jeseni deluje prvi evropski eksaskalni superračunalnik Jupiter. Ta je po zmogljivosti četrti eksaskalni superračunalnik na svetu, a je po drugi strani energijsko najučinkovitejši superračunalnik na svetu, saj ga stoodstotno poganja obnovljiva energija. Foto: Guliverimage

ZDA in Kitajska sta dosegli pomemben napredek z modeli umetne inteligence, kot sta ChatGPT in DeepSeek, naprednimi čipi in industrijskimi stresnimi testi podatkovnih centrov. Začetni testi dokazujejo, da lahko njihovi sistemi obvladujejo poslovno ključne delovne obremenitve umetne inteligence brez izpadov.

Nemški eksperimenti z umetno inteligenco

Nemški industrijski velikani so po drugi strani kritizirani, da so obtičali v nekakšni negotovosti pilotnih projektov. Medtem ko so eksperimentirali z umetno inteligenco, so oklevali s popolno izvedbo ambicioznih projektov.

Bosch je na primer konec leta 2023 v svojih obratih začel generativne pilotne projekte umetne inteligence, da bi optimiziral načrtovanje in spremljanje proizvodnje. Volkswagen je v sodelovanju s Siemensom preizkusil tovarne digitalnih dvojčkov, ki jih poganja umetna inteligenca: virtualne replike proizvodnih linij, ki inženirjem omogočajo simulacijo, napovedovanje in izboljšanje učinkovitosti.

Vse več nemških podjetij uporablja umetno inteligenco

Čeprav so bili ti projekti pohvaljeni kot inovativni, so bili do nedavnega zaradi pravnih in varnostnih pomislekov omejeni na izvajanje posameznih preizkusov in ne na popolno ali delno izvedbo.

Siemens je eno od nemških podjetij, ki veliko vlaga v umetno inteligenco. Na fotografiji: direktor Siemensa Roland Busch na letošnjem industrijskem sejmu v Hannovru. Foto: Guliverimage

Po drugi strani pa kljub številnim oviram uvajanje umetne inteligence v Nemčiji hitro napreduje. Glede na študijo, ki jo je maja objavil inštitut Ifo v Münchnu, 41 odstotkov podjetij že uporablja umetno inteligenco v svojih poslovnih procesih, kar je 27-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Skoraj vsako peto podjetje načrtuje njegovo uvedbo v kratkem. Več kot polovica velikih nemških podjetij že uporablja umetno inteligenco.

Umetna inteligenca stežka prodira v določene panoge

Vendar pa študija poudarja tudi obstoječe pomisleke. Številna manjša podjetja in sektorji, vključno s trgovino na drobno, gostinstvom in gradbeništvom, ostajajo neodločni, za nekatere pa umetna inteligenca sploh ni na dnevnem redu.

Vodja inštituta Ifo Klaus Wohlrabe je za DW povedal, da je tehnologija sicer uporabno orodje za zaposlene, vendar še vedno obstajajo odprta vprašanja glede obsega uporabe umetne inteligence v poslovnih procesih. Možnosti so nedvomno obetavne, vendar pa imajo podjetja težave s prestrukturiranjem ustaljenih procesov. "Obstaja očitna negotovost," je dejal Wohlrabe.

Izgube delovnih mest zaradi umetne inteligence?

Poleg neenakomernega sprejemanja anketa razkriva grozeč izziv za trg dela. Več kot četrtina nemških podjetij pričakuje izgubo delovnih mest zaradi umetne inteligence v prihodnjih petih letih, medtem ko le majhna manjšina pričakuje ustvarjanje novih delovnih mest.

Raziskovalec v bruseljskem možganskem trustu Bruegel Alexandre Mendonca pa opozarja na pomanjkanje znanj in spretnosti, ki ga je sprožil svetovni razcvet umetne inteligence. "Nemška podjetja imajo velike težave pri iskanju strokovnjakov za to tehnologijo. Samo njena uvedba ni dovolj, ključnega pomena je sposobnost uporabe umetne inteligence," je Mendonca še povedal za DW.