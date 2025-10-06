Resno svarilo za Nemčijo

Nemški vojaški strokovnjak Carlo Masala je prepričan, da bi se morala nemška vojska hitreje opremljati z brezpilotnimi letalniki in ustreznimi obrambnimi sistemi. Po njegovem mnenju bi se moral bundeswehr zgledovati po Ukrajincih.

Carlo Masala je v intervjuju za nemški medij Stern dejal, da postopki javnih naročil v nemški zvezni vojski še naprej sledijo vzorcu mirnih časov: oblikujejo se delovne skupine, se pogovorijo, kupijo in šele nato se novo orožje vključi v vojaške enote.

Predolgi postopki

"Vse to traja veliko predolgo, tako kot na vseh področjih bundeswehra. Nismo več v miru, ampak v času krize," svari Masala. Ta je dodal, da imajo Ukrajinci bistveno več izkušenj v boju proti brezpilotnim letalnikom kot Nemčija.

Ukrajinska vojska ima potrebne radarske senzorje za prepoznavanje bližajočih se brezpilotnih letalnikov in uporabo ustrezne obrambne tehnologije.

Ukrajinska pomoč za Nemčijo?

"V uporabi brezpilotnih letalnikov pa tudi v obrambi pred njimi, so leta pred nami. Morali bi ravnati zelo pragmatično in se opreti na ukrajinsko strokovno znanje in izdelke," je še dejal Masala.