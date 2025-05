Projekt temelji na zavezi, sprejeti lani, ko sta obe državi podpisali dvostranski obrambni pakt in poudarili potrebo, da se mora Evropa braniti pred kakršno koli eskalacijo vojne v Ukrajini, poroča Reuters.

Skupna nabava torpedov

Ni še znano, do kdaj naj bi Nemci in Britanci razvili to skupno orožje in koliko denarja bo potrebno za razvoj.

Nemčija in Velika Britanija načrtujeta tudi skupno nabavo torpedov za pomorska patruljna in izvidniška letala. Nemčija bo od Britancev tudi kupila vojaške mostove.

Nemški načrt: krepitev vojaške moči

Nemški kancler Friedrich Merz je nedavno dejal, da je cilj Nemčija, da postane v prihodnosti največja konvencionalna vojaška sila v Evropi, poroča Deutsche Welle.