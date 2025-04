Britansko čudežno orožje, ki zlahka uniči množico dronov #video

Velika Britanija je razvila novo, radiofrekvenčno usmerjeno energijsko orožje RapidDestroyer (RF DEW), ki bi ga, kot pravijo, lahko uporabili za zaščito pred nevarnimi droni na varnostno občutljivih območjih, kot so obrambne baze. Poleg tega bi lahko imel pomembno vlogo pri preprečevanju motenj na letališčih.

Britanski vojaki so orožje prvič preizkusili na terenu in uspešno izsledili, ciljali in premagali roje dronov, je sporočila britanska vlada. Kot so zapisali, so britanski vojaki uspešno sledili, ciljali in premagali roje dronov.

Preizkus je potekal na poligonu vojaškega orožja v Walesu in velja za največjo vajo proti množici prezpilotnih letal, ki jo je do danes izvedla britanska vojska. Z novim orožjem so prestregli več kot sto brezpilotnih letal. Sistemi RE DEW so trenutno učinkoviti proti tarčam na razdalji do približno pol milje oziroma dobrega kilometra in pol.

Ministrstvo za obrambo je na družbenih omrežjih objavilo posnetke z vojaških vaj. Kot so pojasnili, sistemi RE DEW neposredno uporabljajo energijo radijskih valov za "ciljanje", "motnje" ali "poškodovanje" komponent brezpilotnih letal, namesto da bi samo motili njihovo komunikacijo z operaterji na zemlji.

Soldiers from the @BritishArmy have successfully trialled a radio frequency directed energy weapon, developed by @defencees and @dstlmod. The weapon is capable of downing swarms of drones.



Watch the explainer video 🎥 https://t.co/MvkON04mrq



Read more 👉 https://t.co/V9lS6Ds9rh pic.twitter.com/93lq3QP6Gu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2025

S tem naprednim orožjem Velika Britanija odgovarja na dogajanje v ukrajinsko-ruski vojni in neusmiljeno uporabo brezpilotnih letal. "Roji brezpilotnih letal se vedno pogosteje uporabljajo v bojih na fronti v Ukrajini. Obrambna obveščevalna služba Združenega kraljestva ocenjuje, da se je lani Ukrajina morala braniti pred napadi več kot 18 tisoč dronov," je sporočila britanska vlada.