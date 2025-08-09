Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
9. 8. 2025,
15.24

Sobota, 9. 8. 2025, 15.24

V Beogradu deaktivirali 500-kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne #video

V Beogradu so danes zjutraj uspešno deaktivirali 500 kilogramov težko bombo iz druge svetovne vojne. Bombo so našli na enem od gradbišč na stanovanjskem območju na bregu reke Save. V operaciji je sodelovalo več kot 100 pripadnikov policije, poročajo srbski mediji.

Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je za javno radiotelevizijo RTS danes pojasnil, da gre za britansko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po njegovih besedah je bila odvržena na Beograd leta 1944 med enim od zavezniških bombardiranj srbske prestolnice, ki je bila takrat pod nacistično okupacijo.

Bomba je po navedbah ministrstva za notranje zadeve tehtala približno 500 kilogramov, z eksplozivnim polnilom, težkim okoli 220 kilogramov.

Najdena v predelu mesta Beograd na vodi

Odkrili so jo v začetku tedna na globini 2,5 metra na gradbišču stanovanjskega naselja v predelu mesta Beograd na vodi. Odstranili so jo danes, še prej pa so oblasti prebivalce pozvale, naj za nekaj ur zapustijo območje.

Bombo so najprej prepeljali v nenaseljeno območje več kot 60 kilometrov vzhodno od prestolnice, kjer so jo deaktivirali.

Beograd je prvič bombardiralo nemško letalstvo leta 1941, nato pa pred osvoboditvijo oktobra 1944 večkrat še letala zavezniških sil. V prestolnici in drugod po državi je po besedah Dačića še veliko neeksplodiranih sredstev iz več vojn, v Nišu pa so do zdaj uničili tudi več prek tisoč kilogramov težkih bomb iz Natovega bombardiranja leta 1999.

Ivica Dačić Srbija ministrstvo za notranje zadeve bomba Beograd
