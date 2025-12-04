Srbski nogometni strateg in nekdanji igralec Veljko Paunovič, novi selektor nogometne reprezentance Srbije, je danes v športnem centru v Stari Pazovi podpisal pogodbo z vodstvom Nogometne zveze Srbije do leta 2030, poroča tiskovna agencija Tanjug.

Oseminštiridesetletni nekdanji napadalec je oktobra nasledil nekdanjega legendarnega nogometaša Dragana Stojkovića. Ta je odstopil po domačem porazu z Albanijo. Paunović je postal 12. selektor v zgodovini Srbije.

"Selektor si je za naslednji cikel lige narodov, kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2028 in boj za svetovno prvenstvo leta 2030 začrtal jasne prioritete. Gre za stabilnost in kontinuiteto v delu reprezentance, večjo konkurenco znotraj igralskega kadra, jasno organizacijsko strukturo v strokovni službi, zgrajen sistem igre, ki ni odvisen od enega igralca, temveč od celotne ekipe, in kodeks ravnanja v reprezentanci, ki bo srbski nogomet vrnil na mesto, ki si ga zasluži," so sporočili iz srbske nogometne zveze.

Oseminštiridesetletni strateg je Srbijo leta 2015 popeljal do naslova svetovnega prvaka do 20 let. Po prevzemu selektorskega mesta pa je člansko reprezentanco novembra vodil na zadnjih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo leta 2026 proti Angliji v Londonu (0:2) in Latviji doma (2:1).

Paunović je bil do 9. oktobra trener španskega prvoligaša Reala Oviedo, kjer so ga zaradi slabih rezultatov odpustili.

